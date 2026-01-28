Orbán Viktor elárulta: a rezsistop kérdésében nincs kompromisszum

Sajnos már amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány a rendkívüli hidegre való tekintettel januári rezsistopot vezet be, hogy a magyar családoknak ne kelljen többet fizetniük az időjárás viszontagságai miatt, mint korábban, már akkor sejteni lehetett, hogy Brüsszelnek (és Brüsszel helyi "kirendeltségeinek") ez sem fog tetszeni, mint ahogy a rezsicsökkentés és más szociális lépések is szúrják a szemüket. Orbán Viktor Facebook-bejegyzéséből kiderült: épp ez volt a szerdai kormányülés témája is.

"Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról. A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!" - írta a miniszterelnök.