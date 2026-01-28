Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor elárulta: a rezsistop kérdésében nincs kompromisszum

rezsistop
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 17:37
januári rezsistopOrbán Viktor
Bármit is akar Brüsszel, a nemzeti kormány kiáll a magyar emberek és a magyar érdekek mellett.

Sajnos már amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány a rendkívüli hidegre való tekintettel januári rezsistopot vezet be, hogy a magyar családoknak ne kelljen többet fizetniük az időjárás viszontagságai miatt, mint korábban, már akkor sejteni lehetett, hogy Brüsszelnek (és Brüsszel helyi "kirendeltségeinek") ez sem fog tetszeni, mint ahogy a rezsicsökkentés és más szociális lépések is szúrják a szemüket. Orbán Viktor Facebook-bejegyzéséből kiderült: épp ez volt a szerdai kormányülés témája is.

"Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról. A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!" - írta a miniszterelnök.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu