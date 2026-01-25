Ezt még Orbán Viktor is alig akarta elhinni: döbbenetes fotók láttak napvilágot a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről

A Háborúellenes Gyűlésnek ezúttal Kaposvár adott otthon, ahol a tömeg szabályosan szétszedte Orbán Viktort, míg a beszéde előtt elért a színpadig.

Erről az elképesztő tömegről most a miniszterelnök több fotót is megosztott, maga sem akar hinni a szemének.

Kaposvár békét akar!

- írta a kepékhez a kormányfő.

