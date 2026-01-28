Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: "Csütörtökön indul a nemzeti petíció"

nemzeti petíció
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 19:20
BrüsszelOrbán Viktor
Megüzenjük Brüsszelnek, miben nem kíván részt venni Magyarország!

Magyarország és a nemzeti kormány álláspontja az ukrán-orosz konfliktus kitörése óta azonos: egyrészt ki kell maradnunk abból a háborús készülődésből, abból a fegyverkezési és háborútápláló spirálból, ami egyre mélyebbre rántja Európát, másrészt a harcok támogatása helyett a béketárgyalások elősegítésére kellene koncentrálni. Sajnos Brüsszel nem csak hogy egész más nézőpontot képvisel, de fel is vettek egy olyan gigahitelt, amelyet generációkon át nyöghet az EU. A Nemzeti Petíció épp arról szól, hogy megüzenjük Brüsszelnek: mi ebből nem kérünk!

"Csütörtökön indul a nemzeti petíció!

NEM:

  • az orosz-ukrán háború finanszírozása, 
  • Ukrajna anyagi támogatására a magyar adófizetők pénzéből, 
  • a háború miatt megnövekedő rezsiárakra!" - írta posztjában Orbán Viktor.
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu