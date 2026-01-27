Orbán Viktor: Brüsszel eladósítja egész Európát

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát.
Azt mondják: ez kölcsön, vissza fogják fizetni.
Én azt mondom: úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.
- írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor már a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is beszámolt arról, hogy a háborúhoz pénz kell, és eddigi értesülései szerint Európából eddig 195 milliárd euró lett Ukrajnába küldve. Arról is döntés született, hogy újabb 90 milliárt eurót küldenek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.