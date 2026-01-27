Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Brüsszel eladósítja egész Európát

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 12:25
Háborúellenes GyűlésUkrajna
Mindezt azért, hogy finanszírozza Ukrajnát - fejtette ki a miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát. 

Azt mondják: ez kölcsön, vissza fogják fizetni.
Én azt mondom: úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

- írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor már a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is beszámolt arról, hogy a háborúhoz pénz kell, és eddigi értesülései szerint Európából eddig 195 milliárd euró lett Ukrajnába küldve. Arról is döntés született, hogy újabb 90 milliárt eurót küldenek.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu