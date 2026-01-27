Orbán Viktor: Brüsszel eladósítja egész Európát

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy Brüsszel eladósítja egész Európát azért, hogy finanszírozza Ukrajnát.

Azt mondják: ez kölcsön, vissza fogják fizetni.

Én azt mondom: úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a kölcsönt.

- írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor már a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is beszámolt arról, hogy a háborúhoz pénz kell, és eddigi értesülései szerint Európából eddig 195 milliárd euró lett Ukrajnába küldve. Arról is döntés született, hogy újabb 90 milliárt eurót küldenek.