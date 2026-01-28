Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Orbán Viktor: A Tisza kampánya a vudu szakaszba lépett

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 18:32
Ilyen a tiszás szeretet?

Noha a Tisza Párt lépten-nyomon igyekszik azt hangsúlyozni, hogy a kampányuk a szeretetre épül, mintha a cselekedeteik egész mást mutatnának. Erről árulkodik legutóbbi akciójuk is, mely során Rétvári Bence államtitkár fotóját égették el rituálisan. "Úgy látom, hogy a kampány a vudu szakaszba lépett" - jelentette ki az eset kapcsán Orbán Viktor, aki Facebook-oldalán összegezte, mi is történt. Vörös festékkel leöntött plakátok, fegyver egy nyilvános rendezvényen, lökdösődés: ilyen a "szeretetkampány" a Tisza Párt értelmezésében? Úgy látszik, igen...

 

