Orbán Viktor: A Tisza kampánya a vudu szakaszba lépett

Noha a Tisza Párt lépten-nyomon igyekszik azt hangsúlyozni, hogy a kampányuk a szeretetre épül, mintha a cselekedeteik egész mást mutatnának. Erről árulkodik legutóbbi akciójuk is, mely során Rétvári Bence államtitkár fotóját égették el rituálisan. "Úgy látom, hogy a kampány a vudu szakaszba lépett" - jelentette ki az eset kapcsán Orbán Viktor, aki Facebook-oldalán összegezte, mi is történt. Vörös festékkel leöntött plakátok, fegyver egy nyilvános rendezvényen, lökdösődés: ilyen a "szeretetkampány" a Tisza Párt értelmezésében? Úgy látszik, igen...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.