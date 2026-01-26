Nyitrai Zsolt: Kiállunk a nyugdíjasok mellett

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a videóban azt mondta, a vállalásukon túl az inflációnál nagyobb mértékben emelték a nyugdíjakat, bevezették a korábban elvett 13. havi nyugdíjat, és a 14. havi nyugdíj első részletét is idén februárban kifizetik, a következő ciklusban pedig teljessé fogják tenni a 14. havi nyugdíjat is.
"Összességében a nyugdíjak reálértéke kormányzásunk kezdete óta 48 százalékkal nőtt" - fogalmazott Gulyás Gergely.
Nyitrai Zsolt közlése szerint azonban veszély is fenyegeti az időseket. Egyesek megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat, és nem vezetnék be a 14. havit - mondta.
"Mi megvédjük mindkettőt! A mi ajánlatunk a háború helyett a béke, a kockázatos brüsszeli út helyett a biztonságos magyar út. Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig a nyugdíjasok biztonságban tudhatják magukat" - fogalmazott Nyitrai Zsolt a videóban.
