„Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Ennek megálljt kell parancsolnunk!”

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Hidvéghi Balázs nemrég bejelentette, hogy elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa, a héten indul a postázás.

A nemzeti petícióval kapcsolatban most pedig egy újabb bejegyzést tettek közzé Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indul a nemzeti petíció, amelyet hamarosan postázunk. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

- írják.