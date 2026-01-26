Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Ennek megálljt kell parancsolnunk!”

„Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Ennek megálljt kell parancsolnunk!”

nemzeti petíció
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 19:52
magyarország kormányaBrüsszel
Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról  a Bors már beszámolt, Hidvéghi Balázs nemrég bejelentette, hogy elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa, a héten indul a postázás

A nemzeti petícióval kapcsolatban most pedig egy újabb bejegyzést tettek közzé Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Brüsszelben eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni. Háborúba rángatják Európát, és az emberekkel akarják megfizettetni az árát. Ennek megálljt kell parancsolnunk! Ezért indul a nemzeti petíció, amelyet hamarosan postázunk. Üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

- írják. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu