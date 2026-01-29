Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
"Nemet kell rá mondani! Nem fizetünk, nem adunk pénzt!"– üzent Orbán Viktor a Nemzeti Petícióval kapcsolatban

hidvéghi balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 12:19
orbán viktornemzeti petíciópénzháború
Országszerte megkezdődött a Nemezti Petíció kézbesítése, amelyben a magyarok közvetlenül mondhatnak véleményt a háború pénzügyi következményeiről. A Nemzeti Petíció révén a kormány azt kéri, döntsenek az emberek arról, akarják-e, hogy Brüsszel a magyar családok pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna támogatását.
Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan, Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy figyeljék a postaládáikat, ugyanis csütrtökön elkezdődött a Nemzeti Petíciók kézbesítése, amelyben a magyarok arról dönthetnek, hogy akarják-e támogatni a háború finanszírozását - írja a Ripost.

Nemzeti Petíció
A Nemzeti Petíciót Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be. Fotó: MW

Orbán Viktor szerint ezért fontos kitölteni a Nemzeti Petíciót

A miniszterelnök egy videóban üzent, a Nemzeti Petíció ma kezdődő kézbesítése kapcsán. Orbán Viktor elmondta ha nem állunk ellen akkor elviszik a pénzüket Ukrajnába. 

Nemet kell rá mondani. Nem fizetünk, nem adunk pénzt. Ukrajna álljon talpra a saját erejéből, ne a magyarok pénzéből.

– szögezte le Orbán Viktor, aki az egyik petíciót sajátkezűleg kézbesítette egy választópolgárnak. 

 

Nemzeti petíció: eddig lehet visszaküldeni

Hidvéghi Balázs a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy a mától kézbesítendő petíciónak március elejéig mindenkihez meg kell érkeznie, először Budapesten majd vidéken helyezik a postaládákba a postások. 

A Nemzeti petíciót azért indítja a kormány, hogy Európában elsőként és egyedüliként a magyar emberek elmondhassák a véleményüket arról, hogy akarják-e, hogy Brüsszel a mi pénzünket a háborúra és Ukrajnára költse. 

– mondta az államtitkár, majd hozzáfűzte, hogy Brüsszelben már eldöntötték, hogy a háborút és Ukrajnát az európaiak pénzéből fogják fizetni, bármenyibe is kerüljön és bármeddig is tartson. 

Itt az ideje, hogy ennek megálljt parancsoljunk!

– jelentette ki, majd arra kérte az embereket, azok akik nem akarják, hogy a magyarok fizessék ezt a háborút, csatlakozzanak a petícióhoz, hogy ennek segítségével üzenjék meg Brüsszelnek és bábjainak, hogy mi nem fizetünk!

A petíció visszaküldésére március 23-ig van lehetőség. 


 

 

