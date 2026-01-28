Orbán Viktor a Facebook-csetcsoportjában tudatta, hogy az elmúlt napok eseményei után Szijjártó Péter bekérette az ukrán nagykövetet. A Kormányülésen Orbán Viktor meghallgatja majd a Külügyminisztérium beszámolóját.

A miniszterelnök így fogalmazott: "Az elmúlt napokban vezető ukrán politikusok elfogadhatatlan kijelentéseket tettek Magyarországról. Tegnap az ukrán nagykövetet bekérette Szijjártó Péter. A kormányülésen első dolgom lesz, hogy meghallgatom a Külügyminisztérium beszámolóját. Magyarország egy szabad és büszke ország, és nekünk a magyar érdek az első!"