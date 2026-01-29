Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Lantos Csaba: "Mindenki tudja, tavaly mekkora volt a fogyasztása, számolni lehet, mennyivel jár most jobban"

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 12:13
Gulyás Gergely és Lantos Csaba energiaügyi miniszter ismertette a januári rezsistop részleteit. Jelentős terhet vesznek le a családokról.
A januári rezsistoppal 30%-os kedvezményt kapnak a magyar családok. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról adtak tájékoztatást; a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben - írja a Ripost.


A kormány döntést hozott a januári rezsistophoz kapcsolódó számlákkal kapcsolatban. Tavaly januárhoz képest 30%-kal több a fogyasztás, ezért a kormány 30%-os kedvezményt ad a háztartásoknak. Ez alapjáraton 50 milliárd forintos többletterhet jelentene a lakosságnak, ezt a kormány most átvállalja tőlük.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter azzal kezdte a tájékoztatást, hogy a kormány elsődleges szándéka az volt, hogy minden család részesüljön ebben a 30 százalékos kedvezményben.

A tárcavezető közölte: jelenleg Magyarországon 674 lakás távfűtéses, több mint 4 millió villanyfűtéses és 2,8 millió gázfűtéses lakás van.

Elmondása szerint minden olyan magyar háztartásra van egy jelleggörbe, amely gázt használ. A fűtési szezon március 15-ig tart, ugyanis ekkorra elfogy az éves fogyasztás 90 százaléka. Rámutatott: a fogyasztás a hideg miatt nőtt meg. A kormány 30 százalékos fogyasztásbővülésből ad 30 százalék kedvezményt.

Azt pedig mindenki tudja vagy könnyen megtudhatja, hogy tavaly mekkora volt a fogyasztása, és ebből lehet számolni, mennyivel jár jobban. Akik diktálnak, ott két alkalom után tudjuk megmondani a fogyasztást, de rájuk is érvényesíteni fogjuk a 30 százalékos kedvezményt. Ha április 30-ig nem nyilatkozik írásban, és van gáz, abban kapja meg. Ha nyilatkozik, jelezni kell, melyik villanymérőre kéri, és meg is kapja a 30 százalékos mennyiségi kedvezményt.

– fogalmazott Lantos Csaba. Azt is mondta, ezt a kalkulációt közzé fogják tenni. Hozzátette, az elszámolószámlán érvényesítik majd a kedvezményt: tehát aki tavaly csak rezsivédett sávban fogyasztott, az alatta fog maradni és mindenkinek fogyasztásarányos kedvezménye lesz.

A teljes Kormányinfó itt visszanézhető: 

 

