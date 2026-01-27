Szijjártó Péter: a kormány nem tűri, hogy Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozzon a választásba

Világossá tették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba ismét bekéretett budapesti ukrán nagykövet számára, hogy a kormány nem fogja tűrni, hogy Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozzon a választásba - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pécsen.

Nem tűrjük Ukrajnától, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba - A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy új korszak kezdődött a választási felkészülésben, az ukrán elnök és kormány ugyanis "kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba" kezdett, befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében.

Kifejtette, hogy a mai napon világossá tették a budapesti ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba. "Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba" - figyelmeztetett.

"Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről" - tudatta.

"Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, amely szuverenitást mi, Magyarország nemzeti szuverén kormánya minden létező eszközzel meg fogunk védeni" - összegzett.

A Tisza azonnal zöld lámpát adna Ukrajna uniós csatlakozásának, és azonnal igent mondanának, hogy bele vigyék Magyarországot a háborúba - "Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére" - vélekedett.