Szijjártó Péter: a kormány nem tűri, hogy Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozzon a választásba

Világossá tették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba ismét bekéretett budapesti ukrán nagykövet számára, hogy a kormány nem fogja tűrni, hogy Ukrajna a Tisza Párt oldalán beavatkozzon a választásba - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pécsen.
Nem tűrjük Ukrajnától, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba - A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy új korszak kezdődött a választási felkészülésben, az ukrán elnök és kormány ugyanis "kendőzetlen, szégyentelen, nyílt, durva beavatkozásba" kezdett, befolyásolni akarják az április 12-i választás eredményét a Tisza Párt győzelme érdekében.
Kifejtette, hogy a mai napon világossá tették a budapesti ukrán nagykövet számára, hogy Magyarország nem tűri, hogy bárki beavatkozzon a választásokba. "Nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, s nem tűrjük azt, hogy a Tisza Párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba" - figyelmeztetett.
"Világossá tette a miniszterhelyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását, és Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről" - tudatta.
"Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy fejezzék be a Tisza Párt oldalán történő beavatkozást a magyar választási folyamatba, tartsák tiszteletben Magyarország szuverenitását, amely szuverenitást mi, Magyarország nemzeti szuverén kormánya minden létező eszközzel meg fogunk védeni" - összegzett.
A Tisza azonnal zöld lámpát adna Ukrajna uniós csatlakozásának, és azonnal igent mondanának, hogy bele vigyék Magyarországot a háborúba - "Ha a Tisza Párt nyerné meg a választást, akkor ők azonnal zöld lámpát adnának Ukrajna európai uniós csatlakozásának, azonnal igent mondanának Brüsszelnek arra, hogy vigyék bele Magyarországot a háborúba, és azonnal engednék Brüsszelnek, hogy elvigyék a magyar emberek pénzét az ukrán állam működtetésére" - vélekedett.
"Mi azonban nem adjuk a szuverenitásunkat, Magyarország a magyaroké, Magyarország jövőjéről a magyar emberek dönthetnek, Magyarország jövőjéről a döntés Magyarországon születik, nem Brüsszelben és nem Kijevben" - szögezte le.
A választás tétjéről: Engedjük-e, hogy beletoljanak minket a háborúba? Engedjük-e, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék? - Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy április 12-e tétje világos: "Engedjük-e az országot háborúba menni, vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat, vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba, és megengedjük Kijevnek, hogy belehúzzanak minket a saját háborújukba.
Április 12-e tétje, hogy a magyar emberek pénzét Magyarország, a magyar családok javára használjuk fel, vagy a magyar emberek pénzét hagyjuk Brüsszelnek elküldeni Ukrajnába."
Ennek kapcsán pedig arra is emlékeztetett, hogy Kijev 1500 milliárd eurónyi igényt terjesztett elő, amit Brüsszel hajlandó befogadni.
"Nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába. Amíg nemzeti szuverén kormánya van Magyarországnak, addig minket nem fognak tudni belerángatni a háborúba, és nem fogják tudni elvinni a magyar emberek pénzét sem Ukrajnába" - mondta.
