Kitálalt a Tisza-aktivista: Tényleg adóemelést akarnak!

Csercsa Balázs január 20-án, a Facebook-oldalán közölte, hogy elege lett a Tisza Pártból: „Hosszas vívódás után született bennem egy elhatározás. Ti jól tudjátok, hogy a kezdetek óta támogattam Magyar Pétert és a Tiszát önkéntesként és a szakmai munkában. Mostanra viszont megláttam, hogy nem tudok többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket megtapasztaltam."
Csercsa Balázs az INDEXNEK nyilatkozott arról, hogy miért lett elege a Tisza Párt hazugságaiból.
A döntésem nehéz és gyásszal terhes folyamat eredménye volt. Visszajelzések alapján is joggal gondolhattam, hogy a Tisza győzelme esetén valamilyen fontos feladat várt volna rám. Ugyanakkor arra jutottam, ha komolyan gondolom az erkölcsi elveket, amelyekről több helyen írtam, és amelyeket az életemben megvalósítani igyekszem, akkor nem adhatom a nevem a Tiszához.
A volt egyházügyi vezető leszögezte, fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között: „A Tisza közössége sok ezer lelkes, őszinte, becsületes, hazáját szerető emberből áll, akikre még mindig szeretettel gondolok, akkor is, ha közülük jelenleg sokan nem így gondolnak rám. Ugyanakkor számomra is meglepő volt, hogy a posztom után mennyire sok támogató és megerősítő üzenetet kaptam tiszásoktól. Az ő hangjukat is szeretném felhangosítani.”
Van ugyanakkor a Tisza Párt, amelynek – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok. Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát. Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni
– folytatta Csercsa Balázs, hozzátéve: „Ilyen volt például, hogy a Tisza közössége alulról szerveződő, szabad, helyi közösségek hálózata lesz. Ezzel szemben ma az a helyzet, hogy a Tisza-szigeteknek és önkénteseknek szigorú rend szerint, pártutasításra kell működniük. Kihasználják őket feladatokra, de segítséget vagy válaszokat a kérdéseikre nem kapnak.”
Csercsa Balázs a pártelnökről úgy vélekedett:
Magyar Péter személyisége is olyan, akivel nagyon nehezen lehet együttműködni. Amikor valódi arcát mutatja, akkor autokratikus, lekezelő és agresszív. Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. A jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték. A be nem teljesült ígéretek sorát pedig napestig lehetne sorolni. Ehhez kapcsolódik a programalkotás és a párt viszonya az EU-hoz és az EPP-hez. Ezekkel kapcsolatban a párt mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció.
Azt vettem észre, hogy a Tisza Párt szándékai az egyházpolitikában eltérnek attól, amelyet kifelé kommunikálnak. Ez pedig igaz minden más, általam megismert kérdésre is, mint gazdaság, oktatás, európai ügyek. Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek. Ezzel pedig már nem vállalhatok közösséget. Erre utasít a szociális igazság, az értelmiségi felelősség és a Krisztust követni szándékozó alapelvek is.”
Aztán ott van a gazdaság. Szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. Én más területen dolgoztam, ezért csak a témát mélyebben ismerőkkel folytatott beszélgetésekből vannak információim a dokumentumot illetően. A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk. Ilyen volt például a többkulcsos adó, a vagyonadó vagy a cégek adójának megemelése. A konkrét dokumentum készítésében – mint minden más dokumentum esetében – sok neves közgazdász és szakértő vett részt és mindenki a saját területéről tett hozzá gondolatokat. A Fidesz a kiszivárgott dokumentumot kormányprogramnak címkézte, de nálunk mindenki tudta, hogy ez valójában konvergenciaprogram (ez még a dokumentum nevében is szerepel), amely mögött rendszerint az Európai Néppárttól érkező elvárások húzódnak és amely mentén meg akarnak majd állapodni Brüsszellel. Emellett a nyilvánosság számára készül választási gazdasági program, kifelé csak ezt kommunikálják
– húzta alá Csercsa Balázs, megjegyezve: „Végül, köztudott az is, hogy a párt hozzáállása az EU és az EPP irányvonalához több elemben eltér attól, mint amit kifelé kommunikálnak. Ilyen egyébként a mezőgazdasági termények kérdése is, jöjjenek akár Ukrajnából vagy Dél-Amerikából”.
Csercsa Balázs arra a kérdésre, hogy konkrétan mit értett „a jelöltállítás sem úgy zajlott, ahogy előre megígérték” kijelentése alatt, röviden közölte:
„A jelöltek személye a legtöbb választókörzetben előre eldöntött volt, akik mellé csak kirakatembereket kerestek, és a választást eljátszották. A jelölti kiválasztás során többünket méltatlan, megalázó helyzetbe hozták”.
