Kitálalt a Tisza-aktivista: Tényleg adóemelést akarnak!

Csercsa Balázs január 20-án, a Facebook-oldalán közölte, hogy elege lett a Tisza Pártból: „Hosszas vívódás után született bennem egy elhatározás. Ti jól tudjátok, hogy a kezdetek óta támogattam Magyar Pétert és a Tiszát önkéntesként és a szakmai munkában. Mostanra viszont megláttam, hogy nem tudok többé közösséget vállalni azokkal a körülményekkel és változásokkal, amelyeket megtapasztaltam."

Csercsa Balázs az INDEXNEK nyilatkozott arról, hogy miért lett elege a Tisza Párt hazugságaiból.

„A szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik” A döntésem nehéz és gyásszal terhes folyamat eredménye volt. Visszajelzések alapján is joggal gondolhattam, hogy a Tisza győzelme esetén valamilyen fontos feladat várt volna rám. Ugyanakkor arra jutottam, ha komolyan gondolom az erkölcsi elveket, amelyekről több helyen írtam, és amelyeket az életemben megvalósítani igyekszem, akkor nem adhatom a nevem a Tiszához.

A volt egyházügyi vezető leszögezte, fontos különbséget tenni a Tisza Párt és a Tisza közössége között: „A Tisza közössége sok ezer lelkes, őszinte, becsületes, hazáját szerető emberből áll, akikre még mindig szeretettel gondolok, akkor is, ha közülük jelenleg sokan nem így gondolnak rám. Ugyanakkor számomra is meglepő volt, hogy a posztom után mennyire sok támogató és megerősítő üzenetet kaptam tiszásoktól. Az ő hangjukat is szeretném felhangosítani.”

Van ugyanakkor a Tisza Párt, amelynek – Magyar Péter ígéreteivel ellentétben – még jelenleg is csak húsz-harminc tagja van, és nagyrészt nem lehet tudni, hogy kik azok. Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát. Azt vettem észre, hogy Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni