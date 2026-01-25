Kaposváron gyűltek össze a háború ellenzői – elmondták miért

Idén is töretlen sikerrel folytatódik a Digitális Polgári Körök rendezvénysorozata. A kaposvári Háborúellenes Gyűlésre rengetegen látogattak el, ki messzebbről, ki a környékről. Annyian jelentek meg a rendezvényen, hogy sokan már ülőhelyet sem kaptak. A Ripost kíváncsi volt, hogy miért érzik fontosnak az emberek, hogy ily módon is kifejezzék a béke melletti kiállásukat.
Töfler Iván Kálmánné Siófokról érkezett a gyűlésre. Fontosnak érezte, hogy részt vegyen az eseményen, egyértelmű volt számára, hogy ezt a januári hétvégét a többi békepárti patrióta társával együtt Kaposváron fogja tölteni.
Feltétlen fontos a jövőnk érdekében. Az ország, a jövőnk és az ifjúság érdekében
— mondta a Ripostnak.
Simon Edit Kaposvárról érkezett. Már elmúlt 70 éves, két fiú édesanyja, illetve unokája is van már. Ő nagymamai kötelességének érezte, hogy kiálljon a béke mellett:
Úgy gondolom, hogy kötelességem kiállni a béke mellett - nem csak a fiaimért, hanem a fiainkért is, mert én békében és biztonságban szeretném a hátralévő napjaimat leélni
— válaszolta.
Szilágyi Ákos már több Háborúellenes Gyűlésen megfordult, a saját maga által tervezett, ötletes viseletei miatt pedig gyakran a figyelem középpontjába kerül. Kaposvárra egy Orbán Viktort és Donald Trumpot ábrázoló pólóban érkezett, akik a felület szerint a világ békehozói. A felsőt még 4 évvel ezelőtt készítette az akkori CPAC Hungary rendezvényre, de a férfi szerint az üzenet annyira örökzöld, hogy még 2026-an is megállja a helyét. Sőt.
A budapesti férfi szerint nem kellene megismételni azt a hibát, amit korábban elkövettünk, ezért ennek a választásnak különösen nagy lesz a tétje.
Élet-halál kérdése, ahogy minden választás, de ez most abszolút az. Hogyha a globalisták győznek, ne adj Isten, akkor megint 30 évet vissza kell lapozni a történelemben
— válaszolta a Ripostra arra a kérdésre, hogy miért érezte fontosnak, hogy részt vegyen a kaposvári rendezvényen is.
