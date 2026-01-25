Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Kaposváron gyűltek össze a háború ellenzői – elmondták miért

Kaposvár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 17:48
Háborúellenes GyűlésOrbán Viktor
A Ripost Kaposváron arról kérdezte a résztvevőket, hogy ők miért a béke mellett teszik le a voksukat. Volt, aki az unokáira gondolt, más biztonságban szeretne élni, és olyan is akadt, aki arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy mennyire nagy lesz a tét áprilisban. Mutatjuk, ki miért vett részt a szombati Háborúellenes Gyűlésen.
Idén is töretlen sikerrel folytatódik a Digitális Polgári Körök rendezvénysorozata. A kaposvári Háborúellenes Gyűlésre rengetegen látogattak el, ki messzebbről, ki a környékről. Annyian jelentek meg a rendezvényen, hogy sokan már ülőhelyet sem kaptak. A Ripost kíváncsi volt, hogy miért érzik fontosnak az emberek, hogy ily módon is kifejezzék a béke melletti kiállásukat.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24. Szita Károly, Orbán Viktor
Heves taps kísérte a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen a város polgármestere, Szita Károly és Orbán Viktor miniszterelnök beszédjét Fotó: MW

A béke a jövőnk és az ifjúság érdeke

Töfler Iván Kálmánné Siófokról érkezett a gyűlésre. Fontosnak érezte, hogy részt vegyen az eseményen, egyértelmű volt számára, hogy ezt a januári hétvégét a többi békepárti patrióta társával együtt Kaposváron fogja tölteni.

Feltétlen fontos a jövőnk érdekében. Az ország, a jövőnk és az ifjúság érdekében

— mondta a Ripostnak. 

Töfler Iván Kálmánné egy Orbán Viktor rajzos pulcsiban érkezett a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre
Forrás: Mediaworks

"A hátralévő napjaimat békében szeretném leélni"

Simon Edit Kaposvárról érkezett. Már elmúlt 70 éves, két fiú édesanyja, illetve unokája is van már. Ő nagymamai kötelességének érezte, hogy kiálljon a béke mellett:

Úgy gondolom, hogy kötelességem kiállni a béke mellett - nem csak a fiaimért, hanem a fiainkért is, mert én békében és biztonságban szeretném a hátralévő napjaimat leélni

— válaszolta.

Simon Editnek nem kellett messzire utaznia, nagyon megörült, amikor megtudta, hogy a következő Háborúellenes Gyűlés az ő városába érkezik
Forrás: Mediaworks

A kaposvári Háborúellenes Gyűlésen is megjelent a különleges pólóiról elhíresült férfi

Szilágyi Ákos már több Háborúellenes Gyűlésen megfordult, a saját maga által tervezett, ötletes viseletei miatt pedig gyakran a figyelem középpontjába kerül. Kaposvárra egy Orbán Viktort és Donald Trumpot ábrázoló pólóban érkezett, akik a felület szerint a világ békehozói. A felsőt még 4 évvel ezelőtt készítette az akkori CPAC Hungary rendezvényre, de a férfi szerint az üzenet annyira örökzöld, hogy még 2026-an is megállja a helyét. Sőt.

Szilágyi Ákos a pólójára ezt a feliratot terveztette: "Peacemakers, survivors of the world" - vagyis Orbán Viktor és Donald Trump a világ megmentői
Forrás: Mediaworks

A budapesti férfi szerint nem kellene megismételni azt a hibát, amit korábban elkövettünk, ezért ennek a választásnak különösen nagy lesz a tétje.

Élet-halál kérdése, ahogy minden választás, de ez most abszolút az. Hogyha a globalisták győznek, ne adj Isten, akkor megint 30 évet vissza kell lapozni a történelemben

— válaszolta a Ripostra arra a kérdésre, hogy miért érezte fontosnak, hogy részt vegyen a kaposvári rendezvényen is.

