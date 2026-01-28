Hidvéghi Balázs: A Nemzeti Petícióval üzenünk Brüsszelnek, hogy mi nem fizetjük Ukrajnát évtizedeken keresztül

Elkészült a Nemzeti Petíció nyomtatványa, a héten elindul a postázása is. Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Mokka stúdiójában elmagyarázta, miért fontos, hogy minél több magyar elmondhassa a véleményét.

A nemzeti petícióval a magyarok üzenhetnek Brüsszelnek

A nemzeti petícióval megüzenhetjük, hogy nem állunk be a sorba

Orbán Viktor miniszterelnök már ismertette a Nemzeti Petíció kérdéseit. A postázással minden magyar háztartásba eljuttatják a nyomtatványt, hogy nemet mondhassunk az elhibázott brüsszeli politikára.

Brüsszelben azt akarják elérni, hogy Magyarország is álljon be abba a sorba, amely évtizedeken keresztül finanszírozná Ukrajnát, az ukrán állam működését, az ukrán háború folytatását. Ez számunkra gazdaságilag katasztrofális eredményeket hozna. Megemelkednének a rezsiárak, vége lenne a rezsicsökkentésnek és vége lenne annak az alacsony adórendszernek, amely a magyarok számára előnyös. Mi azt mondjuk, hogy nemzeti érdekből kell kiindulni, nem egy kudarcos politikát támogatni, nem beállni a sorba, hanem ellenállni. Ehhez azonban egy széleskörű nemzeti összefogásra van szükség. Erre ad lehetőséget a nemzeti petíció.

– mondta Hidvéghi Balázs a Mokkában. Az államtitkár a kérdések kapcsán azt mondta, hogy a magyar kormányra gyakorolt nyomás ellen erőt mutathatnak a magyarok.

Óriási összegekről van szó. 800 milliárd dollárt mondott Ukrajna csak az ukrán állam működésére a következő tíz évben, ennyit kérnek, ezt be is fogadta a brüsszeli vezetés. További 700 milliárd dollárról beszélnek a katonai kiadásokra. Ez összesen 1500 milliárd. Ha csak a 800 milliárdot nézzük, az 40 évre fizetné a nyugdíjakat, 60 évre pedig a családtámogatásokat. Döntés született a 90 milliárdos közös hitelfelvételről, ebből Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt. Mi azt mondjuk, hogy nem érdeke Közép-Európának, nem érdeke érdeke a magyaroknak, hogy belesodródjunk a háborúba, erre nemet kell mondani.

– fogalmazott Hidvéghi Balázs, majd hozzátette:

Rossz pályán van a brüsszeli vezetés, nem lehet felvállalni, hogy ilyen hosszú időn keresztül az ukrán államot mi fizessük. Ezzel gyakorlatilag elvennék a magyar emberek pénzét. Nem akarjuk megengedni, hogy az energiaárakban egy robbanás következzen be. Ez következne a brüsszeli lépésből. Erre nemet kell mondanunk. Ha elegen vagyunk és nemet mondunk, az megtámogatja a kormányzatot azokban a vitákban, amelyekben benne vagyunk és leszünk.

Ha tehát a magyar lakosság elutasítja ezt a támogatást, gyakorlatilag megálljt szabhat a hibás brüsszeli politikának. Megmutathatja azt, hogy Magyarország álláspontja egységes a kérdésben.

Az összegek hordereje, akár a háborút, akár a finanszírozást nézzük, ezek nem kerültek megvitatásra szabadon Nyugat-Európában. Belesodródott a brüsszeli vezetés. Magyarországon van és volt is vita. Tavaly volt a Voks 2025, amelyben Ukrajna gyorsított EU-tagságát elutasították a magyarok. Most a finanszírozási javaslatokra is nemet mondhatnak.

– mondta az államtitkár. Kiemelte, hogy a brüsszeli vezetés nem akarja, hogy szuverén módon döntsenek a tagállamok. Nem magyar érdek, nem közép-európai érdek, hiszen már a lengyelek, csehek és szlovákok is mást mondanak.