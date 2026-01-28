Hidvéghi Balázs: A Nemzeti Petícióval üzenünk Brüsszelnek, hogy mi nem fizetjük Ukrajnát évtizedeken keresztül

Elkészült a Nemzeti Petíció nyomtatványa, a héten elindul a postázása is. Hidvéghi Balázs a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Mokka stúdiójában elmagyarázta, miért fontos, hogy minél több magyar elmondhassa a véleményét.
Orbán Viktor miniszterelnök már ismertette a Nemzeti Petíció kérdéseit. A postázással minden magyar háztartásba eljuttatják a nyomtatványt, hogy nemet mondhassunk az elhibázott brüsszeli politikára.
Brüsszelben azt akarják elérni, hogy Magyarország is álljon be abba a sorba, amely évtizedeken keresztül finanszírozná Ukrajnát, az ukrán állam működését, az ukrán háború folytatását. Ez számunkra gazdaságilag katasztrofális eredményeket hozna. Megemelkednének a rezsiárak, vége lenne a rezsicsökkentésnek és vége lenne annak az alacsony adórendszernek, amely a magyarok számára előnyös. Mi azt mondjuk, hogy nemzeti érdekből kell kiindulni, nem egy kudarcos politikát támogatni, nem beállni a sorba, hanem ellenállni. Ehhez azonban egy széleskörű nemzeti összefogásra van szükség. Erre ad lehetőséget a nemzeti petíció.
– mondta Hidvéghi Balázs a Mokkában. Az államtitkár a kérdések kapcsán azt mondta, hogy a magyar kormányra gyakorolt nyomás ellen erőt mutathatnak a magyarok.
Óriási összegekről van szó. 800 milliárd dollárt mondott Ukrajna csak az ukrán állam működésére a következő tíz évben, ennyit kérnek, ezt be is fogadta a brüsszeli vezetés. További 700 milliárd dollárról beszélnek a katonai kiadásokra. Ez összesen 1500 milliárd. Ha csak a 800 milliárdot nézzük, az 40 évre fizetné a nyugdíjakat, 60 évre pedig a családtámogatásokat. Döntés született a 90 milliárdos közös hitelfelvételről, ebből Magyarország Csehországgal és Szlovákiával együtt kimaradt. Mi azt mondjuk, hogy nem érdeke Közép-Európának, nem érdeke érdeke a magyaroknak, hogy belesodródjunk a háborúba, erre nemet kell mondani.
– fogalmazott Hidvéghi Balázs, majd hozzátette:
Rossz pályán van a brüsszeli vezetés, nem lehet felvállalni, hogy ilyen hosszú időn keresztül az ukrán államot mi fizessük. Ezzel gyakorlatilag elvennék a magyar emberek pénzét. Nem akarjuk megengedni, hogy az energiaárakban egy robbanás következzen be. Ez következne a brüsszeli lépésből. Erre nemet kell mondanunk. Ha elegen vagyunk és nemet mondunk, az megtámogatja a kormányzatot azokban a vitákban, amelyekben benne vagyunk és leszünk.
Ha tehát a magyar lakosság elutasítja ezt a támogatást, gyakorlatilag megálljt szabhat a hibás brüsszeli politikának. Megmutathatja azt, hogy Magyarország álláspontja egységes a kérdésben.
Az összegek hordereje, akár a háborút, akár a finanszírozást nézzük, ezek nem kerültek megvitatásra szabadon Nyugat-Európában. Belesodródott a brüsszeli vezetés. Magyarországon van és volt is vita. Tavaly volt a Voks 2025, amelyben Ukrajna gyorsított EU-tagságát elutasították a magyarok. Most a finanszírozási javaslatokra is nemet mondhatnak.
– mondta az államtitkár. Kiemelte, hogy a brüsszeli vezetés nem akarja, hogy szuverén módon döntsenek a tagállamok. Nem magyar érdek, nem közép-európai érdek, hiszen már a lengyelek, csehek és szlovákok is mást mondanak.
Mindemellett Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása is komoly kihívásokat jelent. Hidvéghi Balázs szerint az egész Unió működésére katasztrofális hatással lenne egy ilyen csatlakozás.
Mintha az egész Európai Unió egy Ukrajnát támogató szervezetté alakult volna át, egy háborús konfliktust akar elnyújtani és finanszírozni. El is mondják, akár Ursula von der Leyen, akár Manfred Weber olyan kijelentéseket tesznek, hogy Európának háborúznia kell, és minden támogatást megadnak Ukrajnának, bármeddig is tartson, bármennyibe is kerüljön. Ez gyengíti Európát, végveszélybe sodorja az európai versenyképességet. Most született egy olyan döntés, amely megtiltaná '27-től azt, hogy behozzunk orosz energiaforrásokat. Ez ellent mond a magyar érdekkel, nem fogjuk végrehajtani. Van olyan döntéssorozat, amely a tehetetlenségtől fogva egyre gyengébb helyzetbe hozza az Európai Uniót. Mi nem ezt akarjuk.
A rezsiköltségek kapcsán az államtitkár azt is elmondta, hogy a januári rezsistop részleteiről a mai (január 28.) kormányülésen kapunk tájékoztatást. Kiemelte; fontos, hogy mindenki a megszokott rezsi szinten tudjon maradni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.