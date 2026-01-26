Hidvéghi Balázs: Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa, a héten indul a postázás

Hidvéghi Balázs hozzátette: "mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt". A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani - jegyezte meg.

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

Mint mondta,

Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra" úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket, így az európai emberek "nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit.

Kiemelte:

A brüsszeli elit megállás nélkül zengi a +háborúzunk+ és a +fizessünk+ jelszavakat. A brüsszeli bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell, Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül, és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát.

Hozzátette: "ők a Tisza brüsszeli főnökei".