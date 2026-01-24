Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Witzmann Mihály a Háborúellenes Gyűlésen: A turizmus a béke iparága

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 11:59 / FRISSÍTÉS: 2026. január 24. 12:00
Sokan nem látják, hogy mennyire törékeny a béke – fogalmazott Witzmann Mihály a Háborúellenes Gyűlésen.
"Mi nem akarjuk, hogy a történelem megismételje önmagát. Mégis sokan nem látják, hogy mennyire törékeny a béke" – fogalmazott Witzmann Mihály a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. 

Witzman Mihály a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen kiállt a béke mellett
Witzmann Mihály a Háborúellenes Gyűlésen: "A béke nemcsak erkölcsi kérdés, hanem gazdasági érdek is"

Somogy vármegye 4. számú választókörzetének a Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy a háború elérhet a Balaton partjára is. Jelezte, hogy a háborús bizonytalanság oda vezet, hogy üresek lesznek a panziók és a szállodák. A turizmus a béke iparága – tette hozzá. Leszögezte, hogy a béke nem csak erkölcsi kérdés, hanem gazdasági érdek is. Mint mondta, a somogyi gazda nem háborút, hanem biztonságot akar.

Ha a gazdák tönkremennek, az élelmiszer-önrendelkezésünk végképp veszélybe kerül

– húzta alá.

A Tisza Pártra utalva kiemelte, hogy vannak olyanok, akik a terveikről csak a választás után akarnak beszélni, miközben Brüsszelben együtt szavaznak a háborút és a migrációt támogatókkal. Ők azok, akik a szuverenitásunkról való lemondást képviselik – tette hozzá.

Én sajnos tudom, hogy milyen elveszíteni egy gyermeket. Nem kívánom senkinek! Nem fogom hagyni, hogy felelőtlen brüsszeli döntések közelebb hozzák ezt a borzalmat gyermekeinkhez. A fiamat meg kell és meg is fogom védeni ettől!

- jelentette ki Witzman Mihály, majd hozzátette: a béke nem jelszó, a béke életet véd, a béke jövőt véd. 

