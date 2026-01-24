Kelei Zita a Háborúellenes Gyűlésen: Önámítás, hogy a háború nem érint minket

Kelei Zita dél-somogyi országgyűlési képviselőjelölt Háborúellenes Gyűlésen zajló felszólalásában azt emelte ki, hogy felemelő érzés ennyi ember előtt beszélni, mert érzi az ember, hogy nincs egyedül. Hozzátette, a világ ma nem békés, a szomszédban háború zajlik, Európa bizonytalan.

Kelei Zita felszólalt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Kelei Zita: a háború vagy béke a tét

Kérdés, milyen jövő vár a gyermekeinkre? Egyesek szerin a háború minket nem érint, ami önámítás, egy ilyen veszélyes világban egyetlen rossz döntés elég ahhoz, hogy a háború közepén találjuk magunkat. Ezért a felelősség felértékelődik

– hangsúlyozta. Válságos időkben biztos kézre van szükség, ami nem fél a magyar érdeket képviselni. A béke ugyanis nem magától értetődő, tudatos döntés kell hozzá. Mi tudjuk, hogy a háborúnak nincsenek igazi győztesei, csak vesztesei vannak, a Béke a biztonság, Magyarország számára a legfontosabb, hogy megőrizze ezt a nyugalmat. A döntés egyértelmű, a megmaradás útja a biztos választás, ami a Fidesz és Orbán Viktor – hangsúlyozta.

Mint mondta, el kell mondani mindenkinek, mi a tét: háború vagy béke. El kell mondani minden faluban és városban, hogy a Fidesz a biztos választás.