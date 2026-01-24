Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kelei Zita a Háborúellenes Gyűlésen: Önámítás, hogy a háború nem érint minket

kelei zita
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 11:51
békeHáborúellenes Gyűlés
Kelei Zita a Háborúellenes Gyűlésen kiemelte, itt érzi az ember, hogy nincs egyedül.
Bors
A szerző cikkei

Kelei Zita dél-somogyi országgyűlési képviselőjelölt Háborúellenes Gyűlésen zajló felszólalásában azt emelte ki, hogy felemelő érzés ennyi ember előtt beszélni, mert érzi az ember, hogy nincs egyedül. Hozzátette, a világ ma nem békés, a szomszédban háború zajlik, Európa bizonytalan.

Kelei Zita felszólalt a Háborúellenes Gyűlésen
Kelei Zita felszólalt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Kelei Zita: a háború vagy béke a tét

Kérdés, milyen jövő vár a gyermekeinkre? Egyesek szerin a háború minket nem érint, ami önámítás, egy ilyen veszélyes világban egyetlen rossz döntés elég ahhoz, hogy a háború közepén találjuk magunkat. Ezért a felelősség felértékelődik

– hangsúlyozta. Válságos időkben biztos kézre van szükség, ami nem fél a magyar érdeket képviselni. A béke ugyanis nem magától értetődő, tudatos döntés kell hozzá. Mi tudjuk, hogy a háborúnak nincsenek igazi győztesei, csak vesztesei vannak, a Béke a biztonság, Magyarország számára a legfontosabb, hogy megőrizze ezt a nyugalmat. A döntés egyértelmű, a megmaradás útja a biztos választás, ami a Fidesz és Orbán Viktor – hangsúlyozta.

Mint mondta, el kell mondani mindenkinek, mi a tét: háború vagy béke. El kell mondani minden faluban és városban, hogy a Fidesz a biztos választás.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu