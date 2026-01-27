Bóka János: A drogliberalizációt is ránk akarja kényszeríteni Brüsszel

A brüsszeli Bizottság által indított perben az Unió Bírósága úgy döntött, hogy Magyarország uniós jogot sértett amikor a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott. A magyar kormány drogpolitikai álláspontja világos: elítéljük a drogliberalizációs törekvéseket, mert azokat téves és veszélyes iránynak tartjuk. Magyarország zéró toleranciát alkalmaz a kábítószerpolitikában, és ezt az irányt a jövőben is meg fogjuk tartani. Nem engedünk semmilyen nyomásnak, amely beavatkozna a nemzeti drogpolitikába vagy kábítószer-liberalizáció felé vinné az országot.