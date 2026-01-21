A tiszások harmada sem hiszi, hogy jól járna egy Tisza-győzelemmel

A magyarok közel fele (46 százalék) inkább egy újabb Fidesz-kormánytól várja anyagi körülményei javulását, míg csak 30 százalékuk gondolja azt, hogy inkább a Tisza kormányzása segítené életszínvonaluk emelkedését. Miközben a Fidesz-tábor egységes (92 százalék bízik saját pártja teljesítményében), addig a Tisza szavazói megosztottak: csupán 68 százalékuk bízik a Tisza gazdaságpolitikájában, a fennmaradó 32 százalék pedig bizonytalan, vagy inkább a Fidesztől remél kedvezőbb körülményeket.

A Magyar Társadalomkutató január 15–16. között végzett kutatása azt vizsgálta, mely párt győzelmétől várják a magyarok anyagi körülményeik javulását. A teljes népesség közel fele (46 százalék) egy megismételt Fidesz-győzelemtől várja anyagi helyzetének javulását, míg csupán 30 százalék gondolja úgy, hogy ezt inkább egy Tisza-kormány tudná biztosítani.

A pártok szerinti bontás éles különbségeket mutat. A Fidesz-táboron belül szinte teljes az egyetértés: a párt szavazóinak 92 százaléka szerint a Fidesz győzelme javítaná az anyagi körülményeket. A magas bizalmi arány mögött az elmúlt másfél évtized kormányzati eredményei állhatnak: a kiszámítható reálbér-emelkedések és az adókedvezmények sok választó számára folyamatos előrelépést jelentettek, ami hosszú távon stabil, egységes bizalmat épített ki a támogatóik körében.

A Tisza esetében ez az arány jóval alacsonyabb, mindössze 68 százalék, miközben a tiszás szavazók közel egyharmada (28 százalék) a „nem tudja, nem válaszol” opciót választotta, ami a gazdaságpolitikai elképzelésekkel kapcsolatos bizonytalanságra utal. Mindez arra utalhat, hogy a Tisza kiszivárgott adócsomagja mérhető hatással volt a saját táborára is, és a felmérés alapján a párt gazdaságpolitikai ajánlata a Tisza-szavazók jelentős része számára sem bizonyult vonzónak.

A Demokratikus Koalíció szavazóit leszámítva (61 százalék), egyetlen ellenzéki párt táborában sincs többségben az a vélemény, hogy a Tisza lenne a megoldás az anyagi körülmények javulására. A Kétfarkú Kutya Párt szavazóinak fele bizonytalan, 20 százalékuk inkább a Fidesztől, 30 százalékuk a Tiszától vár javulást. A Mi Hazánk táborában is a bizonytalanok vannak relatív többségben (41 százalék), miközben többen bíznak a Fideszben (34 százalék), mint a Tiszában (25 százalék).