Nem várt helyről kapott kemény kritikát Ursula von der Leyen: "haszontalan", azonnal le kell mondania

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója élesen bírálta Ursula von der Leyent és az uniós vezetést, amiért "nem képesek megvédeni a kontinens repülőtereit a drónincidensektől". A fapados légitársaság szókimondó vezetője szerint az Európai Bizottság elnöke haszontalan, és jobban tenné, ha azonnal lemondana - jelentette a Politico hírportál.
Mint ismert, az elmúlt hetekben több európai repteret is le kellett ideiglenesen zárni azonosítatlan drónok berepülése miatt. A váratlan incidensek komoly fennakadásokat okoztak az utasforgalomban, például Lengyelországban és Dániában, ahol órákra leállt a forgalom, több tucat járatot törölni kellett, és több ezer utas rekedt a terminálokon. A hatóságok ugyan igyekeztek gyorsan kezelni a helyzetet, de az ismétlődő esetek azt mutatják, hogy az uniós tagállamok jelenlegi eszköztára nem elégséges a drónfenyegetések azonnali és biztonságos elhárítására.
„Három hete megzavarodtak a műveleteink, amikor drónok repültek át Lengyelország fölött, és a lengyel reptereket négy órára bezárták. Múlt héten pedig a dán reptereket zárták le mintegy két órára. (...) Miért nem lőjjük le ezeket a drónokat? Ha egy orosz katonai repülőgép berepül a NATO légterébe, azonnal elfogják. Miért ne tennénk ugyanezt a drónokkal? (...) Nem bízom az európai vezetőkben, akik teáznak és kekszet esznek… Nem bízom von der Leyenben sem. Haszontalan, és le kellene mondania"
- fogalmazott Michael O’Leary a Politico hírportálnak nyilatkozva.
A folyamatos drónincidensek kezelésére egyébként az Európai Unió felvetette az úgynevezett "drónfal" ötletét. Röviden összefoglalva ez a rendszer egy több rétegű érzékelő- és elfogórendszer lenne, amelyet a határvédelem és a polgári biztonság érdekében lehetne telepíteni.
Michael O’Leary azonban ezzel a rendszerrel kapcsolatban is szkeptikusan fogalmazott. Szerinte a „drónfal” könnyen kijátszható — a támadók például az érintett ország területéről is indíthatnak drónokat —, és a szóban forgó intézkedés inkább látszatintézkedés, mint hatékony megoldás. Ezért követeli a határozottabb fellépést: a repülőtéri drónok azonnali semlegesítését, akár fegyveres eszközökkel is.
