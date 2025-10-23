A többség unta vagy kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét

Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt? – tette fel a kérdést Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán.

A Magyar Nemzet cikkében összeszedte a kommenteket is, amik igencsak beszédesek:

Magyar beszéde annyira jelentéktelen volt, hogy a Facebook fel se dobta nekem

– írta egy kommentelő.

Egy másik komment pedig így hangzott:

Pusztító volt, az összes fellépővel együtt. Az Árad a Tiszát! min. százszor artikulátlanul elüvöltő, rikácsoló gyerekkel vallatni lehetne: az összes idegszálamat kitépte. A Nabuccót is sikerült meggyaláznia a Tisza nótafájának és ripacsának.

„Valami kegyetlen az a monoton, gépies hangon való üvöltözés” – írta egy újabb kommentelő.

„Hát azt is lehet rá mondani, hogy unalmas volt! De nekem egy másik szó jutott rögtön eszembe: kínos” – válaszolta valaki.

Volt, aki panaszkodott:

Tényleg nem bírtam végighallgatni, pedig nagyon akartam, de nem ment.

Végül az i-re ez a komment tette fel a pontot:

Iszonyatosan hosszú volt. Mindig, minden beszédét nyújtja, mint a rétestésztát. Stúdióban, bárhol. Megőrülnék egy ilyen ember mellett, aki levegőt sem vesz, állandóan csak beszél. Nyugalom nulla.

A kommentelők többsége tehát unalmasnak, hosszúnak, kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét.