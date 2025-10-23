A többség unta vagy kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét

Ki nem unatkozott Magyar Péter beszéde alatt? – tette fel a kérdést Nagy Attila Tibor politikai elemző közösségi oldalán.
A Magyar Nemzet cikkében összeszedte a kommenteket is, amik igencsak beszédesek:
Magyar beszéde annyira jelentéktelen volt, hogy a Facebook fel se dobta nekem
– írta egy kommentelő.
Egy másik komment pedig így hangzott:
Pusztító volt, az összes fellépővel együtt. Az Árad a Tiszát! min. százszor artikulátlanul elüvöltő, rikácsoló gyerekkel vallatni lehetne: az összes idegszálamat kitépte. A Nabuccót is sikerült meggyaláznia a Tisza nótafájának és ripacsának.
„Valami kegyetlen az a monoton, gépies hangon való üvöltözés” – írta egy újabb kommentelő.
„Hát azt is lehet rá mondani, hogy unalmas volt! De nekem egy másik szó jutott rögtön eszembe: kínos” – válaszolta valaki.
Volt, aki panaszkodott:
Tényleg nem bírtam végighallgatni, pedig nagyon akartam, de nem ment.
Végül az i-re ez a komment tette fel a pontot:
Iszonyatosan hosszú volt. Mindig, minden beszédét nyújtja, mint a rétestésztát. Stúdióban, bárhol. Megőrülnék egy ilyen ember mellett, aki levegőt sem vesz, állandóan csak beszél. Nyugalom nulla.
A kommentelők többsége tehát unalmasnak, hosszúnak, kínosnak tartotta Magyar Péter mai beszédét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.