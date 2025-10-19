Csak nem másnapos Orbán Viktor? Érdekes poszt jelent meg róla

Orbán Viktor is részt vesz a hétvégén tartandó Harcosok klubja edzőtáborban Zánkán. A miniszterelnök Facebook-oldalán osztott meg most egy képet, melynek a Más(odik) nap címet adta...
Orbán Viktor még este mutatott egy képet az edzőtáborból, és mint fogalmazott, kezdődött a tánc - szó szerint is, nem csak a kampányra hívta fel így a figyelmet a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.