Csak nem másnapos Orbán Viktor? Érdekes poszt jelent meg róla

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 11:43
Orbán Viktor a Harcosok klubja edzőtáborából posztolt. Csak nem másnapos?

Orbán Viktor is részt vesz a hétvégén tartandó Harcosok klubja edzőtáborban Zánkán. A miniszterelnök Facebook-oldalán osztott meg most egy képet, melynek a Más(odik) nap címet adta...

Orbán Viktor még este mutatott egy képet az edzőtáborból, és mint fogalmazott, kezdődött a tánc -  szó szerint is, nem csak a kampányra hívta fel így a figyelmet a kormányfő.

