Az álhírgyártók találkozója igazi mónikasó lesz!

A férfit valójában Lázok Jánosnak hívják, csak éppen átkeresztelte magát Látóra, mert az Ószövetségben a prófétát „látónak” is fordítják. Innen már csak egy lépés volt, hogy az önjelölt "próféta" magát Jézus illatú, démonokat űző, emberi agyat növesztő, nőket sátáninak bélyegző „küldöttnek” állítsa be. És hogy mi lesz a Kossuth téren? Minden bizonnyal ugyanaz, amit a videóiban is láthatunk! Zaklatott kirohanások, kórtani eseteket idéző kijelentések, és az a fajta fanatikus hőzöngés, amelyről azt hinnénk, legfeljebb egy félhomályos gardróbszoba falai hallhatják. Ehelyett most ország-világ előtt szerepel, az álhírgyártó Puzsérék jóvoltából, teljes mellszélességű támogatásukkal.

Álhírgyártók kiáltványa: álhírgyártók egyesüljetek!

A félnótás álhírgyártók vasárnapi show-ja hamarosan kezdetét veszi

Az asszony legyen engedelmes!

– hangoztatja fennhangon Látó János, mintha valami középkori falusi kántor reinkarnációja lenne. Úgy tűnik, a balliberális ellenzéki álhírgyártók annyira kétségbe vannak esve, hogy még leghangosabban harsogott elveiket, az „egyenlőség, szabadságot”, is szembeköpő, nőgyűlölő prófétával is összefognak. A belépési pont egy: hazudjon gátlástalanul, és találja ki a „Zsolti bácsi” nevű fiktív pedofil karaktert.

A pápa az Antikrisztus!" "Imámmal gyógyítottam a rákot, eltűnt a platina a vállból!" "A démonok tizenhárom évig üldöztek, néha kínaiul beszéltem!" "Érzitek? Jézus illata árad belőlem!

- Ezek nem kabaréjelenetek egy stand up estéről, hanem Látó János halálosan komolyan gondolt, saját szavai. És igen, ez az ember áll most a Kossuth téren a színpadra lép, hogy az álhírgyártás mellett agitáljon!

Látó János éppen megfejti a világot YouTube "műsorában": démonok szállták meg őt

Látó Jánossal elérkeztünk a hitelesség teljes csődjéhez

Kocsis Máté joggal tette fel a kérdést:

De ki is az a Zsolt bácsi?

– hiszen az egész ózdi pedofil-álhír mögött végső soron a szektás „próféta” és Juhász Péter közös akciója állt. Most pedig Puzsérék teszik a vállukra ezt a figurát, mint a szabadság és igazság bajnokát. De ha ennyire hisznek abban, hogy igazat beszél ez az eszement félnótás, akkor miért nem tesznek feljelentést a rendőrségen?