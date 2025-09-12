Orbán Viktor: Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet választást nyerni

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, az egész világot megrázta Charlie Kirk halála. Az influneszert előadás közben lőtte le egy ismeretlen férfi.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A véleményvezér halála kapcsán most ismét megszólalt Orbán Viktor. Legfrisseb posztjában a miniszterelnök a következőket írta:

Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte. Tavaly Szlovákiában a szabad ég alatt öt golyót eresztettek az ország miniszterelnökébe. Robert Fico sosem fél elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel. Gyűlölik érte. Nemrég Csehországban mankóval támadtak rá a választások legesélyesebb jelöltjére. Andrej Babisnak mindig Csehország az első. A politikai ellenfelei gyűlölik érte. Magyarország egyelőre a béke szigete. De nagyon óvatosnak kell lennünk. Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett. Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.