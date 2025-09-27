Ennyi volt: kivágták a honvédségtől Ruszin-Szendi Romuluszt

– Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes. Fegyverrel jár politikai gyűlésekre, amellyel szabálysértést követ el. Megtámadott egy újságírót, ami pedig a garázdaság gyanúját kelti. Ezért

méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.

Minden honvédséggel kapcsolatos témára neurotikusan reagál. Ruszin-Szendi Romulusz naponta több posztban támadja a magyar kormányt, a Magyar Honvédséget, és ezáltal folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét,

aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberek számára.

Úgy döntöttem, hogy tartalékosi szerződését felbontom. Ez azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a rendfokozatát sem használhatja – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz havonta 1,3 millió forintot kap a magyar államtól honvédelmi szolgálati juttatás formájában. Ez a juttatási forma azoknak a leszerelt katonáknak jár, akik méltón képviselték és képviselik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség érdekeit, ezáltal a magyar emberek biztonságát. A miniszter kezdeményezi a juttatása felülvizsgálatát is - írja cikkében a Magyar Nemzet.