Szentkirályi Alexandra: Átver a TISZA!

Amikor a múlt találkozik a jelennel – sokkoló videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán. A felvételen hallható Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó és Magyar Péter.

A TISZA párt gazdasági munkacsoportjából kiszivárgott adóemelésről szóló kínos dokumentum után Magyar Péter foggal-körömmel tiltakozik, próbálja letagadni a nyilvánvalót: kormányra kerülésük esetén jönne a TISZA-adó amivel növekednének a magyarok adóterhei és megszűnnek az adókedvezmények

– írja a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. Majd így folytatja:

– Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint Tarr Zoltán, a párt alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoport vezetőjének minapi elszólása, ahol elismerik, hogy a TISZA a többkulcsos személyi jövedelemadó, tehát az adóemelés pártján áll. De erről csak a kormányra kerülésük után hajlandók beszélni. Vagyis titkolják a választók elől, hogy pontosan mire is készülnek. Röviden: Magyar Péter és a TISZA ismét át akarja verni az embereket! Ám most saját vezető politikusa és EP-képviselője buktatta le és hangoztatta, hogy «majd a választás után, akkor mindent lehet».

Szentkirályi szerint nem csak az SZJA-kedvezmények kerültek célkeresztbe a TISZA pártnál.

Korábban már láttuk és hallhattuk is amikor Bódis Kriszta, a Tisza párt legfontosabb woke-harcosa a párt egyik szakmai kongresszusán arról beszél, hogy a családi adókedvezmény rendszere igazságtalan. 2024 márciusában pedig a rezsicsökkentés ellen szólalt fel. Ebből is látszik, hogy a TISZA nem az emberek pártján, hanem brüsszeli főnökeik pártján áll és nem riad vissza a magyarok kisemmizésétől sem! Ez a 2006-os választásokat idézi, amikor a szocialista-liberális koalíció politikusai letagadták, hogy milyen brutális megszorításokra készülnek a választások után. A végeredmény ismert.

Jöjjön a videó, melyben Magyar Péter szavai tökéletesen rímelnek a Gyurcsány Ferenc és Lendvai Ildikó által elmondottakra!