Magyar Péter kitüntette a hatalmas adóemelési terv elkészítőjét

Magyar Péter még áprilisban kitüntette azt a Dálnoki Áront akinek a nevéhez kötődik a Tisza Párt nagy vihart kavart hatalmas adóemeléseket előirányzó törvénytervezete. A Mandiner fedezte fel azt a még áprilisi Facebook posztot amelyben az adóemelés kidolgozóját Dálnokit díjazta a pártvezér.

Az adóemeléseket kidolgozó munkacsoportot Dálnoki Áron koordinálja. Dálnokiról neve onnan lehet ismerős, hogy a tavalyi önkormányzati választáson a Tisza Párt színeiben megmérettette magát polgármesterként a XVII- kerületben, de nem meglepő módon alulmaradt 17 százalékos eredményével a fideszes Horváth Tamás mögött – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

A párt gazdasági kabinetje háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek értelmében már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne.

az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékos adót kellene fizetniük.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó csökkentését ígérte. A Tisza Párt tavasszal a „Nemzet Hangja” konzultációban még arról kérdezte támogatóit: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő több mint 1,1 millió emberből 900 ezren igennel válaszoltak.

Fotó: Index

A most kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje nemcsak a háromkulcsos szja mellett érvel, hanem a lakossági adókedvezmények szűkítését is javasolja. A tervezet értelmében

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos adó, ötmillió és 15 millió között 22 százalékot kellene fizetni, míg efölött 33 százalékot.

Ez azt jelentené, hogy már havi 416 ezer forint felett emelkedne az adóteher, vagyis nemcsak az átlag-, de a mediánjövedelműek is érintettek lennének. A legfelső kategória pedig például az orvosok többségét is sújtaná. Több, a párt gazdasági terveire rálátó forrás az Indexnek megerősítette, hogy Magyar Péterék valóban a többkulcsos szja bevezetését fontolgatják.