Darabokra törtünk: megszólalt Voith Ági unokája a nagymamája haláláról

Megrendítette a magyar kulturális életet a hír, hogy távozott közülünk a Jászai Mari-díjas művész. Voith Ági halála, melyet betegség okozott mélyen megrendítette a pályatársait és a közönséget is.

Voith Ági unokája rövid, mély gondolatokkal búcsúzott a közösségi oldalán (Fotó: Mediaworks Archív)

Voith Ági unokája így búcúszik

Voith Ági meghalt – a Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja, aki március 17-én ünnepelte volna 82. születésnapját. Pályája során számtalan emlékezetes alakítással írta be magát a magyar színháztörténetbe. Haláláról Bodrogi Gyula színművész közölt hírt a nyilvánossággal.

A család nevében a Borsnak elsőként Voith Ágnes fia, Bodrogi Ádám szólalt meg, aki arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne a betegségére emlékezzenek.

A betegségről nem szeretném, hogy írjanak. Ő sem szerette volna, hogy a betegségéről beszéljünk. Csak azt szeretné, hogy a jó dolgokra emlékezzünk, amikben sikere volt, ami miatt szerették őt az emberek. Az, hogy neki milyen betegsége volt, az nem fontos.



Hozzátette: „Én azt szeretném, ha őrá úgy emlékezzenek, hogy mit adott az embereknek. Ez a fontos” – fogalmazott.

Később unokája, Bodrogi Enikő Instagram - oldalán emlékezett megható sorokkal nagymamája elvesztéséről. A fiatal szépség egy megható idézettel búcsúzott:

Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenhol ott vagy, ahol én vagyok.

Enikő a Bors megkeresésére elmondta, egyelőre nem tud beszélni a tragikus esetről, Voith Ági szeretete és szellemisége örökre vele marad.