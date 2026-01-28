Fekete zászló és üres utcák: Voith Ági halála megrendítette a várost

Megrendítő veszteségre ébredtünk szerda reggel: elhunyt az imádott színésznő, Voith Ági. A Ripost munkatársai a József Attila Színháznál jártak, ahol már leng a gyászlobogó. A színház az elsők között volt, amely részvétét fejezte ki a színésznő családjának.

Voith Ági, Bodrogi Gyula és fiuk, Ádám- Fotó: Mediaworks Archív

Voith Ági halála megrázta a várost

Voith Ági Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház örökös tagja elhunyt, akinek elvesztése jelentős veszteséget jelent a magyar színházi élet számára. A színház épületére fekete zászlót tűztek ki, s az épület környékén uralkodó csend is a gyászról tanúskodtak. Pályatársak, kollégák és tisztelők megrendülten emlékeznek a művésznőre, aki hosszú évtizedeken át meghatározó alakja volt a hazai színpadoknak.

Egy rajongó ezt írta a közösségi oldalra: "Nem harsány volt, nem tolakodó, nem akart többnek látszani annál, ami: színésznő volt, a szó régi, tiszta értelmében. Jászai Mari-díj, Érdemrend, Érdemes művész. De ami ennél fontosabb: emlékezni fogunk rá, mert része lett annak a korszaknak, amikor a színház még emberléptékű volt, a humor pedig nem volt olcsó. Nem mindenki hagy maga után csendet. Van, aki emléket hagy."