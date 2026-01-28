"Nem tudom őt csak így lenullázni magamban" – Összetörik a szív Bodrogi Gyuláért: már két feleséget is elvesztett!

Szerda délelőtt üzente meg Bodrogi Gyula felesége, Voith Ági halálát. A Nemzet Színésze címmel is kitüntetett előadóművész pokoli fájdalmat élhet át. Nem ez az első eset, hogy feleségét kell elbúcsúztatnia…

Voith Ági és Bodrogi Gyula évtizedek óta külön élt, de házastársak és jó barátok maradtak (Fotó: Bors)

Voith Ági: „Bodrogi Gyula a legjobb barátom”

Bodrogi Gyula Bóta Gábor újságíró, színházi kritikuson keresztül üzente meg, elhunyt Voith Ági. Rendkívül különleges kapcsolat volt az övék, ugyanis már több mint negyven éve nem éltek együtt, de sosem szűntek meg férjnek és feleségnek lenni a törvény szemében, és a szoros kapcsolat is örök érvényű volt köztük.

„1981-ben, a Tháliában ismertem meg Döme Zsoltot, azóta vagyunk együtt. De Bodrogi Gyula a legjobb barátom, mindig is jó kapcsolatban voltunk, minden problémánkat megbeszéljük. Többször kérdeztem, hogy nem akar-e elválni, de nem. Összejárunk, a családi ünnepeket együtt tartjuk, ott van mindenki a párjával, Ádám, a fiunk, Enikő és Bence, a két felnőtt unoka is” – fogalmazott nemrég a Jászai Mari-díjas színésznő, akinek örömet okozott a „mozaikcsalád”, többször töltöttek már időt új párjaikkal: Bodrogi Gyula és Vass Angéla, valamint Voith Ági és Döme Zsolt. 2024-ben, Bodrogi Gyula 90. születésnapján a házaspár még együtt színpadra is lépett: elénekelték a Jamaikai trombitás című legendás dalukat is. Talán akkor már tudták, hogy Voith Ági betegséggel küzd a színfalak mögött.

Bodrogi Gyula és Törőcsik Mari az 1961-es Házasságból elégséges című filmben (Fotó: Port.hu)

„Drága Mariskám, túl korán ment el erről a világról”

Nem Voith Ági az egyetlen színésznő, aki elrabolta Bodrogi Gyula szívét. 1956 és 1964 Törőcsik Mari volt a felesége. A magyar színjátszás két legendás alakja a válás is után is jó barátságot ápolt, Bodrogi pedig a mai napig rajongással gondol vissza a Nemzet Színésze és Nemzet Művésze díjjal is kitüntetett Törőcsikre, akinek nemcsak színészi játékáért, de hangjáért és tánctudásáért is odavolt.

„Jaj, jaj, jaj… Másfél esztendővel volt kisebb nálam, idén ő még élvezhetné a nyolcvanasok csodás életét. Drága Mariskám, túl korán ment el erről a világról” – emlékezett meg nemrég a 2021-ben elhunyt Törőcsik Mariról, máskor pedig elismerte: