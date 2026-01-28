Micsoda szerelem volt! Fotókon Voith Ági és Bodrogi Gyula egyedülálló kapcsolata

Voith Ági és Bodrogi Gyula neve évtizedeken át összeforrt a magyar színházi élettel, de kapcsolatuk jóval több volt közös sikereknél. Egy különleges, szeretetteljes szövetség volt az övék, amely akkor sem szakadt meg, amikor már rég nem éltek együtt házastársként.

Voith Ági 2012-ben Bodrogi Gyulával közösen „Randevú a színpadon” címmel adott különleges előadást (Fotó: Mate Krisztian)

Voith Ági megőrizte jó kapcsolatát gyermeke apjával

Voith Ági életének első nagy szerelme Bodrogi Gyula volt, és bár papíron soha nem váltak el, több mint negyven éve külön utakon jártak. Mégsem beszélhetünk klasszikus értelemben vett szakításról: a Voith Ági Bodrogi Gyula kapcsolat inkább megértésben átalakult, mint fájdalommal megszakadt volna. Barátság, családi összetartozás és mély tisztelet maradt utánuk, amelyet mindketten nyíltan vállaltak. Ági többször elmondta, hogy nem tudná elképzelni az életét Bodrogi nélkül, aki számára nemcsak volt férj, hanem a legjobb barát is maradt.

Egy közös fiuk, Bodrogi Ádám született, és a családi kötelékek az évtizedek során sem lazultak. Ünnepek, vacsorák, közös beszélgetések – mindez természetes volt akkor is, amikor már mindketten új társ mellett találták meg a mindennapi boldogságot. Voith Ági Döme Zsolt zeneszerző oldalán élt, Bodrogi Gyula pedig szintén új kapcsolatban, mégis megmaradt köztük az a ritka harmónia, amely sokak számára példaértékű.

Voith Ági és Bodrogi Gyula gyermekükkel, Bodrogi Ádámmal rendszerint közös programokat szerveztek (Fotó: Mediaworks Archív)

Közvetlen, őszinte, vidám közösség volt az övék

A színpadon is újra és újra egymásra találtak, ugyan húsz évig nem vállaltak együtt előadásokat és fellépéseket. Később a közös estek, különösen a „Randevú a színpadon” című előadás, bizonyították, hogy a régi összhang nem halványult el. Humorral, nosztalgiával és szeretettel idézték fel múltjukat, amelyben a Jamaicai trombitás éppúgy helyet kapott, mint az egyéni művészi utak.

Voith Ági halála 2026. január 28-án érte a magyar színházi világot. A halálhírt Bodrogi Gyula közölte, ami önmagában is sokat elmond kettejük kapcsolatáról: a legnehezebb pillanatokban is egymás mellett maradtak. Voith Ági betegsége nem volt ismert a nyilvánosság előtt, Egy szerelem véget ért ugyan, de az összetartozás – ahogy ők bizonyították – akár egy életen át is tarthat.