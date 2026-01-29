Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Tarolt a Hunyadi, öt díjat nyert a TV2 a Big Picture Awards díjátadón

Hunyadi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 13:35
Január 28-án a Várkert Bazárban adták át az első Big Picture Awards-díjakat. Az elismerést Magyar Műsorszolgáltatók Egyesülete alapította 2025-ben. A szakmai zsűri szavazatai alapján tizenöt plusz egy kategóriában hirdettek győztest, amiből ötöt a TV2-n látható történelmi sorozat, a Hunyadi zsebelt be és lett az este legsikeresebb produkciója. A TV2 Csoport így a tizenegy jelölésből öt díjat hozott el.
Bors
A Big Picture Awards első ünnepélyes gáláján a televíziós szakma színe-java képviselte magát. A szakmai összefogás eredményeképp létrejött díj célja, hogy átfogó képet adjon a magyar televíziós és streaming iparágról, objektív, szakmai szempontok alapján díjazza a legjobbakat. Az előzsűri szavazati alapján shortlistre került döntősök közül a főzsűri választotta ki a díjazottakat 15 kategóriában és kiosztottak egy különdíjat is.

Tarolt a Big Picture Awards díjátadón a Hunyadi, öt díjat nyert a TV2 Csoport /  Fotó:   TV2

Öt díjat vihetett haza a TV2 Csoport


A legtöbb – szám szerint hét – jelölést a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Hunyadi című sorozat kapta, melynek alkotói öt díjat is elnyertek, így a gála legsikeresebb alkotása lett a sorozat. Az év fikciós sorozata a Hunyadi lett, Az év rendezője Nagypál Orsi, Az év operatőre Garas Dániel, mindketten a Hunyadiban nyújtott teljesítményükért, Az év műsor-styling és látványkoncepciója szintén a Hunyadi alkotóié lett és a sorozat elnyerte Az év műsorfőcíme kategória díját is.

Különleges összefogás eredményeképpen ünnepelhettük a magyar televíziózást egy rangjához méltó eseményen. Az a fajta szakmai együttgondolkodás, amivel ez a gála létrejött, példaértékű és bizonyítja, hogy az iparágban dolgozók teljesítményének elismerése minden piaci szereplő számára fontos. Büszkék vagyunk arra, hogy a Hunyadi a hét jelölésből ötöt díjra váltott és a legnézettebb sorozat lett a tavalyi évben. Gratulálunk az alkotóknak! 

– kommentálta a díjazottakat a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója, Vaszily Miklós.

Nagyon örülünk, és szívből gratulálunk a többi jelöltnek és díjazottnak. Ez egy szakmai díj, mindenki megérdemelte az elismerést. Köszönjük a stábunknak, a színészeinknek, rendezőinknek – mindenkinek, aki az elmúlt 14 évben segített ezt az álmot megvalósítani. És köszönjük leginkább a közönségnek, akik hétről hétre velünk tartottak. Ahogy Bán Mór írónk is fogalmazott: most már mindenki tudja, kiért szól a déli harangszó

– nyilatkozta az esemény után dr. Hazai Kinga, a Hunyadi egyik producere.

 

Nagyon fontos dolgot tapasztaltunk, amiről a szakma az elmúlt tíz évben beszélt, - a lineáris televíziózás haláláról szóló híreket - megcáfoltuk, mert le tudtunk ültetni a képernyők elé átlagosan több mint 800 ezer nézőt hétről hétre

 – tette hozzá a sorozat másik producere, Hazai Cecília.

 

 

