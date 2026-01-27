Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tóth Gabi kimondta, amit sokan nem mernek: „A pénz igenis boldogít!”

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 08:00
boldogságpénz
Őszintén, kertelés nélkül beszélt a párkapcsolatairól, az anyagi függetlenségről és a házasság buktatóiról legutóbbi interjújában. Tóth Gabi a Nőfilter podcast vendégeként olyan témákat is érintett, amelyekről ritkán nyilatkozik ennyire nyíltan.
Ko. K.
A szerző cikkei

Tóth Gabi énekesnő az utóbbi években többször is bizonyította, hogy nem fél kimondani a véleményét kényes témákban sem. Legyen szó párkapcsolatról, anyagi biztonságról vagy önállóságról, mindig nyíltan vállalta a gondolatait. A Nőfilter podcastben most is arról beszélt, mit tanult korábbi kapcsolataiból, miért fontos számára a függetlenség.

Tóth Gabi énekesnő
Tóth Gabi az egyik legsikeresebb énekesnő, és boldog, hogy azzal keresi a pénzt, ami a valódi szenvedélye (Fotó: MediaWorks)

Tóth Gabi nem támaszkodik másokra

Tóth Gabi az elmúlt években sokszor találkozott olyan férfiakkal, akik inkább a nőkre támaszkodtak, mintsem azok valódi társai lettek volna, persze erről valamelyest a nők is tehetnek.

Mi nők, képesek vagyunk férfivá válni. Átvettük az irányítást, szegény férfiak pedig eltunyulnak. Én is találkoztam korábban olyanokkal, akik anyagilag rám támaszkodtak.

 – mondta őszintén.

Hangsúlyozta, hogy számára mindig is fontos volt az önállóság, és az, hogy saját lábon álljon.

Mára önálló lettem anyagilag, de azt gondolom, hogy aki szereti, amit csinál, annak mindegy, hogy ki van mellette, mert megteremti magának a pénzt, mert azt csinálja, ami a szenvedélye – tette hozzá.

Házassági szerződés

A beszélgetés során szóba került a házassági szerződés témája is, amelyről Gabi szintén nyíltan beszélt. Szerinte ez nem bizalmatlanságról szól sokszor, hanem előrelátásról.

Én ragaszkodtam ahhoz, hogy amiért megdolgoztam, az az enyém legyen. Főleg, ha nagyobb dologról van szó. Bár, amikor az ember ilyen szerződést köt, akkor sokszor azért teszi, mert érzi, hogy nem biztos, hogy jó vége lesz a házasságnak

 – vallotta be.

Tóth Gabi a Fidesz-kongresszuson
Tóth Gabi a házassági szerződést nem tartja elvetendő dolognak, de egy harmonikus kapcsolatban nem jutna eszébe (Fotó: MediaWorks)  

Szerinte egy válás során sokszor derülnek ki olyan dolgok, amelyekre senki sem számít előre, akkor derül ki igazán, ki az, akivel együtt éltünk.

Ha véget ér egy házasság, akkor sokszor olyan dolgok jönnek ki a másikból, amire nem feltétlen számítasz. Ezért azt gondolom, hogy egy házassági szerződés inkább egy tudatos döntés lehet. Bár nekem egy boldog párkapcsolatban nem jutna eszembe, de a múltbeli tapasztalatok azt mondatnák velem, hogy talán érdemes erre gondolni

– mondta.

„A pénz boldogít”

Gabi szerint sokan hajlamosak álszent módon tagadni, mennyire fontos ez a kérdés.

Aki azt mondja, hogy nem boldogít, az csak magát nyugtatja. Én nagyon szerény családi körülmények között nőttem fel. Láttam a szüleim állandó gyomoridegét, kiszolgáltatottságát az anyagiak terén

 – mesélte.

20251021_Budapest_Megasztár sajtótájékoztató_MG_MW 081
Tóth Gabi párja Papp Máté Bence is rendkívül sikeres, nem szorul Gabi támogatására (Fotó: Tv2)

Felidézte, mennyire meghatározó volt számára gyerekként látni a szülei küzdelmét.

Rányomja az ember napjaira a bélyeget, ha például hitel van a házon, mellette ott van a rengeteg számla, amit ki kell fizetni. Ez egy nagyon stresszes dolog, úgyhogy igenis, boldogít a pénz

– fogalmazott.

Szerinte azonban nem luxusról, hanem a lelki nyugalomról van szó.

„Az élmények, amiket megszerzel magadnak, hogy kiegyensúlyozott legyél lelkileg, ahhoz igenis szükséges a pénz. Nem a luxusról beszélek, hanem, hogy alapvetően biztonságban érezzem magam– zárta gondolatait az énekesnő.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu