Tóth Gabi kimondta, amit sokan nem mernek: „A pénz igenis boldogít!”

Tóth Gabi énekesnő az utóbbi években többször is bizonyította, hogy nem fél kimondani a véleményét kényes témákban sem. Legyen szó párkapcsolatról, anyagi biztonságról vagy önállóságról, mindig nyíltan vállalta a gondolatait. A Nőfilter podcastben most is arról beszélt, mit tanult korábbi kapcsolataiból, miért fontos számára a függetlenség.

Tóth Gabi az egyik legsikeresebb énekesnő, és boldog, hogy azzal keresi a pénzt, ami a valódi szenvedélye (Fotó: MediaWorks)

Tóth Gabi nem támaszkodik másokra

Tóth Gabi az elmúlt években sokszor találkozott olyan férfiakkal, akik inkább a nőkre támaszkodtak, mintsem azok valódi társai lettek volna, persze erről valamelyest a nők is tehetnek.

Mi nők, képesek vagyunk férfivá válni. Átvettük az irányítást, szegény férfiak pedig eltunyulnak. Én is találkoztam korábban olyanokkal, akik anyagilag rám támaszkodtak.

– mondta őszintén.

Hangsúlyozta, hogy számára mindig is fontos volt az önállóság, és az, hogy saját lábon álljon.

„Mára önálló lettem anyagilag, de azt gondolom, hogy aki szereti, amit csinál, annak mindegy, hogy ki van mellette, mert megteremti magának a pénzt, mert azt csinálja, ami a szenvedélye” – tette hozzá.

Házassági szerződés

A beszélgetés során szóba került a házassági szerződés témája is, amelyről Gabi szintén nyíltan beszélt. Szerinte ez nem bizalmatlanságról szól sokszor, hanem előrelátásról.

Én ragaszkodtam ahhoz, hogy amiért megdolgoztam, az az enyém legyen. Főleg, ha nagyobb dologról van szó. Bár, amikor az ember ilyen szerződést köt, akkor sokszor azért teszi, mert érzi, hogy nem biztos, hogy jó vége lesz a házasságnak

– vallotta be.

Tóth Gabi a házassági szerződést nem tartja elvetendő dolognak, de egy harmonikus kapcsolatban nem jutna eszébe (Fotó: MediaWorks)

Szerinte egy válás során sokszor derülnek ki olyan dolgok, amelyekre senki sem számít előre, akkor derül ki igazán, ki az, akivel együtt éltünk.

Ha véget ér egy házasság, akkor sokszor olyan dolgok jönnek ki a másikból, amire nem feltétlen számítasz. Ezért azt gondolom, hogy egy házassági szerződés inkább egy tudatos döntés lehet. Bár nekem egy boldog párkapcsolatban nem jutna eszembe, de a múltbeli tapasztalatok azt mondatnák velem, hogy talán érdemes erre gondolni

– mondta.

„A pénz boldogít”

Gabi szerint sokan hajlamosak álszent módon tagadni, mennyire fontos ez a kérdés.

Aki azt mondja, hogy nem boldogít, az csak magát nyugtatja. Én nagyon szerény családi körülmények között nőttem fel. Láttam a szüleim állandó gyomoridegét, kiszolgáltatottságát az anyagiak terén

– mesélte.