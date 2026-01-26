Szögeczki Ági nem tudta visszatartani a könnyeit: kisfia hihetetlen gesztust tett

Szívmelengető történetet osztott meg követőivel Szögeczki Ági, aki elárulta: 12 éves fia, Patrick egy igazán különleges meglepetéssel készült neki a névnapjára. A kisfiú vacsorázni hívta édesanyját – méghozzá teljesen komolyan.

Szögeczki Ági

Fotó: Szögeczki Ági

Szögeczki Ágit lenyűgözte kisfia

„Mit is mondhatnék… Hát ezt is megéltem! A 12 éves kisfiam vacsorázni hívott”

– írta Ági a közösségi oldalán.

Elmondása szerint fia egy borítékban adta át a meghívást, az étterem kiválasztását pedig teljes egészében rábízta. Mivel mindketten imádják a sushit, egy nemrég nyílt szentendrei sushi bárra esett a választás.

Ági bevallotta, hogy a meghívás annyira meghatotta, hogy könnyekig érzékenyült:

„Most is könnybe lábadt szemmel írok, mert engem is meglepett Patrick ezzel az egésszel.”

A vacsora során Patrick udvariasan jelezte, hogy szeretne fizetni, ám ekkor újabb fordulat következett. Az étterem munkatársai meghallották, hogy ez volt a kisfiú első meghívása édesanyja felé, és úgy döntöttek: nem engedik fizetni, meghívták őket a vacsorára.

„Dupla meglepés volt ez az este… Patrick azért vett egy mély lélegzetet, hogy: Anya, így akkor megmarad a pénzem”

– írta nevetve az édesanya, aki külön köszönetet mondott az étterem önzetlen, emberi gesztusáért.

A történet nagy visszhangot váltott ki: a kommentelők sorra dicsérték Patrick figyelmességét és neveltetését. Egy hozzászóló szerint „a jó emberekkel jó dolgok történnek”, míg mások úgy fogalmaztak, Ági fia igazi példát mutatott udvariasságból és szeretetből. Az estét mindketten felejthetetlen élményként élték meg – Ági szerint olyan pillanat volt ez, amelyre egész életükben emlékezni fognak.

