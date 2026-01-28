Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sírva jelentette be Horváth Tamás: megkapták az engedélyt

horváth tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 15:29 / FRISSÍTÉS: 2026. január 28. 15:33
péterfi andreabejegyzés
Megkapták az engedélyt, így felszállhatnak a repülőgépre. Horváth Tamás és felesége a poklok-poklát járta meg az utóbbi napokban.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, rémálommá vált Horváth Tamásék Maldív-szigeteki nyaralása: felesége, Péterfi Andrea balesetet szenvedett, két helyen is eltört a lábszárcsontja, ezért talptól combig begipszelték a lábát. Az énekes felesége egy helyi kórházban ideiglenes fekvőgipszet kapott, eközben pedig elkezdték szervezni a hazautazásukat. 

Horváth Tamás és felesége megkapta az engedélyt
Horváth Tamás és felesége megkapta az engedélyt
Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Az énekes kedden este tudatta, hogy sajnos nem sikerültek a terveik, a légitársaság ugyanis, amellyel hazajöttek volna, nem fogadta el az orvos szakvéleményét, csak a saját dubaji orvosuk szakvéleményét, így megtagadták az utazást Andreától.

Most azonban egy Instagram-videóban közölték a jó hírt: megkapták az engedélyt, így ha minden jól megy, este már a gépen ülhetnek. Péterfi Andreára műtét vár Magyarországon.

Miközben az énekes a könnyeivel küzdte elárulta követőinek a jó hírt, felesége a háttérben zokogásban tört ki.

"Ezek örömkönnyek. Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek" – mondta az énekes, köszönetet mondva a rajongóktól kapott kedves üzenetekért, illetve az utazási irodájukban dolgozó hölgynek, aki éjszakába nyúlóan levelezett azért, hogy segíthessen nekik hazatérni.

Végtelenül jó a lelkem, hogy hazavihetem, és végre megműthetik otthon. Szóval kösz mindenkinek! Jelentkezem még!

Nem sokkal később egy újabb videót is megosztottak. Jelenleg még a szállodaszobájukban pihennek. Ahogy Andrea fogalmazott, azt nem tudja, hogyan fogják feltenni a repülőre, de nagyon hálás a férjének, aki mindenben támogatja.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu