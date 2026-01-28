Sírva jelentette be Horváth Tamás: megkapták az engedélyt

Ahogy arról a Bors is beszámolt, rémálommá vált Horváth Tamásék Maldív-szigeteki nyaralása: felesége, Péterfi Andrea balesetet szenvedett, két helyen is eltört a lábszárcsontja, ezért talptól combig begipszelték a lábát. Az énekes felesége egy helyi kórházban ideiglenes fekvőgipszet kapott, eközben pedig elkezdték szervezni a hazautazásukat.

Horváth Tamás és felesége megkapta az engedélyt

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Az énekes kedden este tudatta, hogy sajnos nem sikerültek a terveik, a légitársaság ugyanis, amellyel hazajöttek volna, nem fogadta el az orvos szakvéleményét, csak a saját dubaji orvosuk szakvéleményét, így megtagadták az utazást Andreától.

Most azonban egy Instagram-videóban közölték a jó hírt: megkapták az engedélyt, így ha minden jól megy, este már a gépen ülhetnek. Péterfi Andreára műtét vár Magyarországon.

Miközben az énekes a könnyeivel küzdte elárulta követőinek a jó hírt, felesége a háttérben zokogásban tört ki.

"Ezek örömkönnyek. Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek" – mondta az énekes, köszönetet mondva a rajongóktól kapott kedves üzenetekért, illetve az utazási irodájukban dolgozó hölgynek, aki éjszakába nyúlóan levelezett azért, hogy segíthessen nekik hazatérni.

Végtelenül jó a lelkem, hogy hazavihetem, és végre megműthetik otthon. Szóval kösz mindenkinek! Jelentkezem még!

Nem sokkal később egy újabb videót is megosztottak. Jelenleg még a szállodaszobájukban pihennek. Ahogy Andrea fogalmazott, azt nem tudja, hogyan fogják feltenni a repülőre, de nagyon hálás a férjének, aki mindenben támogatja.