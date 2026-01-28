Sírva jelentette be Horváth Tamás: megkapták az engedélyt

Ahogy arról a Bors is beszámolt, rémálommá vált Horváth Tamásék Maldív-szigeteki nyaralása: felesége, Péterfi Andrea balesetet szenvedett, két helyen is eltört a lábszárcsontja, ezért talptól combig begipszelték a lábát. Az énekes felesége egy helyi kórházban ideiglenes fekvőgipszet kapott, eközben pedig elkezdték szervezni a hazautazásukat.
Az énekes kedden este tudatta, hogy sajnos nem sikerültek a terveik, a légitársaság ugyanis, amellyel hazajöttek volna, nem fogadta el az orvos szakvéleményét, csak a saját dubaji orvosuk szakvéleményét, így megtagadták az utazást Andreától.
Most azonban egy Instagram-videóban közölték a jó hírt: megkapták az engedélyt, így ha minden jól megy, este már a gépen ülhetnek. Péterfi Andreára műtét vár Magyarországon.
Miközben az énekes a könnyeivel küzdte elárulta követőinek a jó hírt, felesége a háttérben zokogásban tört ki.
"Ezek örömkönnyek. Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek" – mondta az énekes, köszönetet mondva a rajongóktól kapott kedves üzenetekért, illetve az utazási irodájukban dolgozó hölgynek, aki éjszakába nyúlóan levelezett azért, hogy segíthessen nekik hazatérni.
Végtelenül jó a lelkem, hogy hazavihetem, és végre megműthetik otthon. Szóval kösz mindenkinek! Jelentkezem még!
Nem sokkal később egy újabb videót is megosztottak. Jelenleg még a szállodaszobájukban pihennek. Ahogy Andrea fogalmazott, azt nem tudja, hogyan fogják feltenni a repülőre, de nagyon hálás a férjének, aki mindenben támogatja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.