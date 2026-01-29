Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
A világdöntő előtt megmutatta káprázatos ruháját a magyar szépségkirálynő

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 17:35
Ma rendezik meg Egyiptomban az 53. Miss Intercontinental döntőjét, ahol kiderül, ki viselheti idén a koronát. Addig azonban továbbra is feszített tempóban zajlanak a próbák, Schrick Boglárka pedig megmutatta, milyen látványos szettben vonul majd fel.
A Magyarok Világszépe két hete Egyiptomban van, ott készül a világdöntőre, most pedig Schrick Boglárka megmutatta különleges, piros-fehér-zöld álomruháját is.

Schrick Boglárka
Schrick Boglárka tavaly lett Magyaroszág Szépe 
Fotó: Instagram / Schrick Boglárka

Hálás szívvel köszönöm ezt a gyönyörű alkotást a Bernice Fashion csapatának. Csodát teremtettetek, egy olyan jelmezt, amelyet büszkén mutathattam meg a világnak a színpadon 

– írta lelkesen a magyar szépségkirálynő.

 

A pusztaszabolcsi lánynak a nagymamája a példaképe. „Tizenhárom éves voltam amikor elveszítettem őt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy sok időt tölthettem vele születésemtől fogva. Gyönyörű, intelligens, melegszívű nagymama volt. 

Abban az általános iskolában tanított, ahová én jártam. Tőle tanultam, hogy a szeretet a legeslegfontosabb lételeme a világnak. 

Minden intelmét magamban hordom és viszem tovább. A szépségverseny döntőjén, az eredményhirdetés pillanatában is rá gondoltam, a nevét mondtam magamban" – nyilatkozta. 

Schrick Boglárka betegsége: kicsit visszavetette

A magyar lánynak sajnos ki kellett hagynia a fürdőruhás felvonulást, mert pont előtte gyomorpanaszai voltak, nem érezte jól magát. Másnap már semmi problémája nem volt, már a versenyre tudott koncentrálni. 

Schrick Boglárka hónapok óta készül a nagy megmérettetésre, ma este pedig kiderül, kié lesz a Miss Intercontinental csillogó koronája: nagyon bízunk benne, hogy a magyar lány ott lesz a legjobbak közt, a nagyon erős mezőnyben!

Több szépségversenyt rendeznek itthon és külföldön is, ezek egyike a Magyarok Világszépe, innen jut ki a győztes a  Miss Intercontinentalra. A Miss World Hungary 2025 címet Végvári Janka nyerte el, róla Kulcsár Edina is elmondta a véleményét.

 

