A világdöntő előtt megmutatta káprázatos ruháját a magyar szépségkirálynő

A Magyarok Világszépe két hete Egyiptomban van, ott készül a világdöntőre, most pedig Schrick Boglárka megmutatta különleges, piros-fehér-zöld álomruháját is.
Hálás szívvel köszönöm ezt a gyönyörű alkotást a Bernice Fashion csapatának. Csodát teremtettetek, egy olyan jelmezt, amelyet büszkén mutathattam meg a világnak a színpadon
– írta lelkesen a magyar szépségkirálynő.
A pusztaszabolcsi lánynak a nagymamája a példaképe. „Tizenhárom éves voltam amikor elveszítettem őt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy sok időt tölthettem vele születésemtől fogva. Gyönyörű, intelligens, melegszívű nagymama volt.
Abban az általános iskolában tanított, ahová én jártam. Tőle tanultam, hogy a szeretet a legeslegfontosabb lételeme a világnak.
Minden intelmét magamban hordom és viszem tovább. A szépségverseny döntőjén, az eredményhirdetés pillanatában is rá gondoltam, a nevét mondtam magamban" – nyilatkozta.
A magyar lánynak sajnos ki kellett hagynia a fürdőruhás felvonulást, mert pont előtte gyomorpanaszai voltak, nem érezte jól magát. Másnap már semmi problémája nem volt, már a versenyre tudott koncentrálni.
Schrick Boglárka hónapok óta készül a nagy megmérettetésre, ma este pedig kiderül, kié lesz a Miss Intercontinental csillogó koronája: nagyon bízunk benne, hogy a magyar lány ott lesz a legjobbak közt, a nagyon erős mezőnyben!
Több szépségversenyt rendeznek itthon és külföldön is, ezek egyike a Magyarok Világszépe, innen jut ki a győztes a Miss Intercontinentalra. A Miss World Hungary 2025 címet Végvári Janka nyerte el, róla Kulcsár Edina is elmondta a véleményét.
