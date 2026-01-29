Duzzadó izmok, apró fehérnemű - Elképesztő fotót posztolt magáról Rubint Réka

Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 16:20
Mindenki ledöbbent! Rubint Réka csodás alakját mutatja új posztjában.

Rubint Réka elképesztő fotót posztolt magáról. Egy apró, fekete fehérnemű takarja csupán, izmai pedig kidomborodnak, miközben egy fekete telefonnal a kezében telefonál. Vagy legalábbis úgy néz ki...

Fotó: Szabolcs László

Rubint Réka elképesztő fotójától robbant fel az internet

A fitneszedző szokatlan képpel lepte meg rajongóit, akik igazán élvezték a látványt. A posztban Rékán szinte alig van valami, csupán egy fekete fehérnemű takarja tökéletes alakját. A csipkés, harisnyakötős kép sokakat megihletett, akik vágyat éreztek arra, hogy kifejezzék véleményüket a csodás képpel kapcsolatban.

Dögös és szexi vagy Réka

– szóltak hozzá a képhez.

Bomba NŐ

– áll egy másik kommentben.

A képet IDE kattintva lehet megtekinteni!

Rubint Réka nemrég smink nélkül is kamerák elé állt, ami miatt megosztó véleményeket kapott. Leginkább azonban pozitív vélemények érkeztek arról, hogy a fitneszedző bátorsága mellett, semmi szégyellnivalója nincs "natúr" arca miatt. Nemrég pedig ő maga is elmondta, mostanában rengeteg időt tölt smink nélkül és élvezi ezt a megtisztult állapotot.

 

