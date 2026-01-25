Nem tudsz máshova nézni: Rubint Réka elképesztő dekoltázst villantott

Rubint Rékán nem fog az idő vasfoga. A 47 éves fitneszlady elképesztő bombaformában van, amit most, Alakreform bálján is megmutatott. Az esemény ráadásul nem mindennapi volt: a tizedik ilyen ünnepély. Ennek alkalmából pedig a háromgyermekes családanya igazán kitett magáért: csodás fekete estélyi, tűsarkú, vadító smink, mély dekoltázs. Schobert Norbert felesége ugyanis elképesztőt villantott, de ezt követői és rajongói természetesen a legkevésbé sem bánták. Rubint Réka minden tekintetet magára vonzott.

Mély dekoltázst villantott Rubint Réka

Fotó: SZL

Csodás vagy

- írta neki Vasvári Vivien rögtön, a fotót látva.

De a sztáranyuka megjegyzésével sokan egyetértettek még:

Gyönyörű vagy

- bókolt más is, míg van, aki csupán egy szóval foglalta össze a látottakat.

Bomba.

