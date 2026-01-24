Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Nyerges Attila: „Egyenlőségjelet tudjunk tenni a határainkon innen és túl”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 16:25
Az Ismerős Arcok frontember elárulta, hogy a zenekar mikor és miért kötelezte el magát a magyarság egybetartásának nehéz, de magasztos ügye mellett. Nyerges Attila és zenekara már eddig is sokat tettek a határon túli magyarokért, de a „munka” még tart és folytatódik is.
Nyerges Attila és vele együtt az Ismerős Arcok teljes gárdája teljes erőbedobással készültek a banda szombati arénakoncertjére. A telt ház már fix és abban is biztosak lehetünk, hogy rengeteg honfitársunk érkezik majd a bulira a határainkon túli magyarság köreiből is. Hiszen tudjuk, az Ismerős Arcok zenekar egyik és egyben legfontosabb üzenete az, hogy a nemzett egy, még ha határok is választják el magyart a magyartól.

Nyerges Attila Ismerős Arcok koncert
Nyerges Attila a koncert eltti próbán beszélgetett a Borssl (Fotó: Mediaworks)

Szombat este az Arénában szól majd a „Nélküled”

Nyerges Attila erről a küldtetéstudatról is mondott pár szót a Borsnak a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő, szombati nagykoncert előtti, utolsó zenekari próba szünetében. Az Ismerős Arcok frontembere kitért arra is, hogy szerinte mára be is ért az a munka, amit ők, de legfőképpen a magyar kormány végzett a határon túli magyarok boldogulásáért.

Nyerges Attila Ismerős Arcok koncert
Az Ismerős Arcok zenekar 27 éve dolgozik a jó ügyért (Fotó: Mediaworks)

Nyerges Attila: „Mi ezért dolgozunk és ha kell küszködünk...”

Rengeteg minden megvalósult abból, amit húsz, vagy inkább 25 évvel ezelőtt emberként, és zenekarként a zászlónkra tűztünk. Azt gondolom, hogy mindehhez kellett a közönségünk, akik ennyi idő elteltével is velünk vannak és akiknek a lélekszáma eddig csak nőtt és nőtt, de talán egy picit mi magunk is kellettünk.”

Ennek a zenekarnak van egy küldetése, mégpedig az, hogy egyenlőségjelet tudjunk tenni a határainkon innen és túl élő magyar emberek között.

„Mi ezért dolgozunk, és ha kell küszködünk a mai napig is. Ez az egyenlőség pedig soha ilyen jó állapotban nem volt, mint az utóbbi években” – mondta Nyerges Attila, az Ismerős Arcok legismertebb zenésze.

 

