Nyerges Attila: „Egyenlőségjelet tudjunk tenni a határainkon innen és túl”

Nyerges Attila és vele együtt az Ismerős Arcok teljes gárdája teljes erőbedobással készültek a banda szombati arénakoncertjére. A telt ház már fix és abban is biztosak lehetünk, hogy rengeteg honfitársunk érkezik majd a bulira a határainkon túli magyarság köreiből is. Hiszen tudjuk, az Ismerős Arcok zenekar egyik és egyben legfontosabb üzenete az, hogy a nemzett egy, még ha határok is választják el magyart a magyartól.
Nyerges Attila erről a küldtetéstudatról is mondott pár szót a Borsnak a Papp László Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő, szombati nagykoncert előtti, utolsó zenekari próba szünetében. Az Ismerős Arcok frontembere kitért arra is, hogy szerinte mára be is ért az a munka, amit ők, de legfőképpen a magyar kormány végzett a határon túli magyarok boldogulásáért.
„Rengeteg minden megvalósult abból, amit húsz, vagy inkább 25 évvel ezelőtt emberként, és zenekarként a zászlónkra tűztünk. Azt gondolom, hogy mindehhez kellett a közönségünk, akik ennyi idő elteltével is velünk vannak és akiknek a lélekszáma eddig csak nőtt és nőtt, de talán egy picit mi magunk is kellettünk.”
Ennek a zenekarnak van egy küldetése, mégpedig az, hogy egyenlőségjelet tudjunk tenni a határainkon innen és túl élő magyar emberek között.
„Mi ezért dolgozunk, és ha kell küszködünk a mai napig is. Ez az egyenlőség pedig soha ilyen jó állapotban nem volt, mint az utóbbi években” – mondta Nyerges Attila, az Ismerős Arcok legismertebb zenésze.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.