Elég volt a bántalmazásból – Nemazalány megrázó vallomást tett

Hosszú ideig hallgatott, most viszont megtörte a csendet. Nemazalány, polgári nevén Halastyák Fanni egy közel 20 perces YouTube-videóban mondta ki mindazt, ami hónapok – sőt, évek – óta nyomasztotta. Az énekesnő láthatóan lelkileg kimerülten, mégis őszintén beszélt arról, mennyire megviseli, hogy folyamatosan reflektorfényben él, miközben a közbeszédben nem a zenéje, hanem pletykák, félreértelmezett magánéleti történetek és bántó kommentek határozzák meg a róla kialakult képet.

Nemazlány Youtube csatornáján osztotta meg gondolatait a követőivel (Fotó: TV2)

Nemazalány eddig a pontig hallgatott

Fanni elmondta: tudatos döntés volt részéről, hogy eddig nem reagált a róla keringő hírekre és találgatásokra, mert nem akart magyarázkodni. Úgy gondolta, a csend majd megvédi. Mára azonban belátta, hogy ez visszafelé sült el.

Hagytam, hogy mások beszéljenek helyettem

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a hallgatása miatt sokan félreismerték, és ez súlyos lelki terhet rótt rá. Úgy érzi, az emberek ítéletei lassan felülírták azt, aki ő valójában.

Nemazalány exei és magánélete sokkal nagyobb hírt kapott, mint az ő zenei tehetsége (Fotó: Instagram)

A zenéjét kezdték el becsmérelni

A legfájóbb számára azonban nem is a magánéletét érintő támadás volt, hanem az, amikor a zenéjét kezdték el becsmérelni. Nemazalány hangsúlyozta: számára a zene nem eszköz a hírnévhez vagy a szerepléshez, hanem maga az élet. Már 15 éves kora óta ír dalokat, minden szerzeményét a saját érzéseiből és tapasztalataiból meríti.

Elkönyvelték, hogy Nemazalány, meg a Fanni egy süllyedő hajó. Nyugi srácok, és zenésztársak, nektek is üzenem, látom a dolgokat, de én akkor sem fogom a zenét abbahagyni, ha két ember fog hallgatni, mert én soha nem azért csináltam, hogy Porsche-val járjak, és soha nem azért csináltam, mert palotát szeretnék, hanem azért csináltam, mert ez vagyok én.

Éppen ezért különösen megviselik azok a kommentek, amelyek megkérdőjelezik a tehetségét vagy a létjogosultságát a zenei pályán. „Ez már nemcsak rosszul esik, hanem rendesen megvisel” – mondta megtörten.

Nemzalány és Sofi viszont nagyon jó barátok a mai napig, Sofi ki is állt a barátnője mellett (Fotó: david bodnar)

Sok az előítélet

A videóban arról is beszélt, hogy sokáig „másodhegedűsként” tekintettek rá, miközben számos dal mögött ő áll szerzőként. Elismerésre vágyott, de ezt soha nem kapta meg igazán – részben azért, mert nem kommunikálta elég hangosan, mivel is foglalkozik valójában. A folyamatos bántások és az előítéletek odáig vezettek, hogy már egy új dal, vagy akár egy egyszerű poszt megosztása is szorongást váltott ki belőle.

Minden, amit az emberek látnak belőlem, az én vagyok, mégis az igazi embert nem ismerik. Ez az én hibám. Azt, aki valójában vagyok, soha nem mutattam meg igazán. Minden reggel úgy kelek fel, hogy elhatározom: na majd ma, ma megmutatom. Próbálok betekintést adni, próbálom megcáfolni mindazt a sok hazugságot azzal, ahogyan viselkedem, ahogyan bánok az emberekkel, a környezetemmel és a közönségemmel. Mindig azt mondom magamnak, hogy most majd tettekkel cáfolok, nem magyarázatokkal. Hogy nem szavakkal, hanem azzal, amit csinálok, amit képviselek, amit adok másoknak. Mégis újra és újra ott tartok, hogy hiába próbálkozom, a rólam kialakult kép nem változik olyan könnyen.

Nemazalány szerint a mostani videó nem sajnáltatás, hanem egyfajta lelki felszabadulás. Egy utolsó kísérlet arra, hogy visszavegye az irányítást a saját története felett, és kimondja mindazt, amit eddig magában tartott. „Nem fogom abbahagyni a zenét akkor sem, ha csak két ember hallgat” – jelentette ki határozottan. Számára a dalírás szerelem, küldetés és menedék egyszerre – és ettől semmilyen internetes támadás nem tudja eltántorítani.