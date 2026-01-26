Stohl András hazaküldte Nagy Ő Rékát: „Nyilván te szeretnél még gyereket. Velem ez elképzelhetetlen gyakorlatilag…"

Hidegzuhanyként érte a nézőket a TV2 A Nagy Ő új évadának első adása, amely már az elején megmutatta, hogy Stohl András nem fogja húzni senki idejét, és a korábbi évadoknál jóval keményebb, őszintébb döntések várhatók. Bár a rózsaceremóniáig még el sem jutottunk, András már az ismerkedés legelső szakaszában úgy érezte, van olyan helyzet, amit nem lehet tovább görgetni, még akkor sem, ha ez egy fiatal versenyző azonnali búcsúját jelenti. A lányok közül így már az első adásban kiesett valaki, ami egyértelmű jelzés volt arra, hogy a Nagy Ő ezúttal nem szerepet játszik, hanem valódi élethelyzetekben hoz döntéseket.

Stohl András az eddigi Nagy Ő szériák talán legszigorúbb főszereplője (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Kemény döntés a Nagy Ő-ben: Stohl András nem húzta az időt

Amikor a műsor legfiatalabb szereplője, Szabó Réka elmondta az életkorát, Stohl András szemmel láthatóan megdöbbent, és nem is rejtette véka alá a gondolatait:

Amikor kimondtad, hogy 21 éves vagy, bennem megállt az ütő. Őszintén kérdezem: el tudod képzelni, hogy egy 58 éves férfival élj együtt?

– tette fel a kérdést a Nagy Ő, majd rögtön tovább ment, és a saját élethelyzetét is nyíltan feltárta:

„Ahhoz mit szólsz, hogy nekem van egy 32 és egy 27 éves lányom? Ezen kívül még van három gyermekem is, te lennél a mostohanyjuk?” A beszélgetés hamar világossá tette, hogy a korkülönbség nem csupán számok kérdése, hanem teljes életutakat, jövőképeket választ el egymástól.

Nagy Ő Réka kalandja ezzel véget is ért

Stohl András végül egyértelmű döntést hozott:

Nyilván te szeretnél még gyereket. Velem ez elképzelhetetlen gyakorlatilag… miután tisztán játszunk és őszintén beszélünk egymással, nem szeretném, hogy hiú ábrándokat táplálj. Azt gondolom, hogy neked egy korodbeli fiút kell találnod. Bármilyen fájó ezt kimondani, és hidd el, hogy ezt nagyon nehéz kimondani, de arra kérlek, hogy menj haza, és éld a saját életedet

– mondta, ezzel gyakorlatilag lezárva Réka útját a műsorban.

Szabó Réka elárulta, hogyha fiatalabb Nagy Ő érkezik, újra megpróbálja a műsort (Fotó: TV2)

Nem lepte meg a döntés...

A 21 éves tanuló láthatóan felkészült a döntésre, és higgadtan fogadta a búcsút: „Számítottam arra, hogy András el fog küldeni, de nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar következik be. Végül is korrekt a részéről, hogy nem húzzuk tovább egymás idejét” – fogalmazott, majd egy félmosollyal még hozzátette:

Ha legközelebb fiatalabb lesz a Nagy Ő, újra jövök

– árulta el. Bár Réka szerint a kor csak egy szám, az első adás egyértelművé tette, hogy András számára a realitás fontosabb minden romantikus elképzelésnél. A Nagy Ő még csak most indult el, de máris bebizonyosodott: ebben az évadban bármi megtörténhet, és senki sincs biztonságban.