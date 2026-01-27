Nincsenek tabuk! A Nagy Ő bombázója meg akarja lovagolni Stohl Andrást

Pikáns jelenetekkel folytatódik TV2 A Nagy Ő. Valódi mesébe illő belépővel készül Stohl András. A következő epizódban a színművész négyes randira hívja Kiara Lordot, Pálfi Pannát és Kiss Krisztát. A különleges helyen eltöltött délután olyan mondatokat csal ki a szereplők szájából, ami még Stohl Andrást is megdöbbenti.

A Nagy Ő lóháton érkezik a lányok elé (Fotó: TV2)

Elolvadnak a lányok a Nagy Ő-től: Stohl András lóháton érkezik

A randira való érkezés azonban minden várakozás felülmúl: Stohl András lóháton vágtat a lányok elé: „Nem mindennapi látvány volt, ahogy András felénk vágtatott egy hatalmas, fekete, masszív lovon. Számomra ez az alfahím megtestesülése, nagyon szexinek találtam” – magyarázza Kiara, aki láthatóan azonnal elolvadt a jelenettől. András bemutatja Konstantint, a lovat, amire Panna azonnal reagál:

Fehér nadrág, tökéletes szett, elegancia, férfierő – minden, amit keresek. Elállt a lélegzetem a lótól is és Andrástól is

– mondja őszintén.

Nagy Ő Panna nem kertelt: Előbb lovagolna Andráson, mint a lovon

A Nagy Ő azt is elárulja, hogy nem véletlenül esett erre a randira a választás. Közel áll hozzá a természet, az állatok világa, a vadászat, a lovak, a kutyák és a macskák, és fontos számára, hogy a párja legalább részben osztozni tudjon ebben az életérzésben: „A lovaglás az egyik hobbim. Azt szeretném, hogy aki a párom lesz, egy kicsit tudjon velem tartani. Ha nem is lovagol velem, bár ez sincs kizárva” – fogalmaz András. Panna pedig úgy válaszol, ami valószínűleg aranyköpéssé nőheti ki magát:

Inkább rajtad, ha minden kötél szakad

– vallja be magabiztosan.

A lányok rettenetesen élvezik a lovaglást (Fotó: TV2)

Egy szereplőhöz kivételesen közel kerül

A lovaglás mindenkinek meglepően jól megy, majd jön a randi egyik legfeszültebb pillanata: András felül az egyik lány mögé, testük szinte teljesen összeér. Hogy kivel alakul ki a legintimebb pillanat, az csak az esti adásból derül ki, 20:00 órától a TV2-n.