Gyászba borult a magyar filmvilág: meghalt az ismert filmes

Bálint Péter megkerülhetetlen alakja volt a hazai filmes szakmának, ami nem is csoda, hiszen a 23 évig volt a UIP-Dunafilm, a Paramount Pictures, a Universal és Dreamworks Animation magyarországi képviseletének az igazgatója.
Bálint Péter filmforgalmazási szakértőként, a Filmforgalmazók Egyesületének elnökeként és a hazai filmes szakma meghatározó alakjaként évtizedeken át formálta a magyarországi filmkultúrát
– kezdte bejegyzését a CineFest.
Mint írják:
Munkájával generációk számára tette elérhetővé a világ filmművészetének kiemelkedő alkotásait, és meghatározó szerepet játszott a nemzetközi filmek hazai forgalmazásában. Nyolc éven át a Nemzeti Kulturális Alap Filmművészeti Kollégiumának kurátoraként, tizenkét éven keresztül pedig a Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságának tagjaként dolgozott a magyar film szakmai környezetének fejlesztéséért. A Milton Friedman Egyetem Kommunikáció és Média Tanszékének oktatójaként tudását és tapasztalatát a fiatalabb generációknak is továbbadta.
Posztjukban kitérnek arra is, hogy a CineFest számára külön megtiszteltetés volt, hogy 2023-ban a Nemzetközi Zsűri tagjaként köszönthették a fesztiválon. Szakmai felkészültsége, nyitottsága és elkötelezettsége a közös munkában is megmutatkozott.
Bálint Péter munkássága maradandó nyomot hagyott a hazai és nemzetközi filmes közegben. Emlékét tisztelettel és hálával őrizzük. Nyugodjon békében!
– zárta sorait a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál.
