Mandula Ádám kitálalt a botrányról: „Ez nem trauma egy gyereknek”

Korábban komoly visszhangot váltott ki az a videó, amelyen Mandula Ádám fia jelenlétében meglehetősen botrányos dolgokat tett. A felvétel után sokan megkérdőjelezték az édesapa viselkedését és nevelési módszereit is. Most élő adásban Tiktokon, saját szavaival mondta el, hogyan látja a történteket.

Mandula Ádám gyereke továbbra is találkozhat az apjával, a rapper állítása szerint hatalmas köztük a szeretet (Fotó: Archív)

Mandula Ádám: „Ez nem trauma a gyereknek!”

Mandula Ádám szerint egyetlen rossz pillanatból lett országos ügy, amit azóta is próbálnak félremagyarázni.

Elkövettem egy hibát, csúnyán beszéltem vele, de ez három hónappal ezelőtt volt. Nem gondolom, hogy ez akkora trauma lenne. Soha, egyszer sem hozza fel, nem is beszélünk róla. A pszichológusának sem mesélt erről, úgyhogy kizárt, hogy ez akkora lelki sérülést okozott volna. Voltak ennél sokkal nagyobb traumái is az életben. A lényeg, hogy azóta is nagyon jó vagyok hozzá, azelőtt is így volt, mindig is imádtuk egymást

– vallotta.

Mandula Ádám fia Medox nem élte meg traumaként a rapper botrányos viselkedését, állítja az édesapa (Fotó: Instagram)

Azt is hangsúlyozta, hogy bár sokan mást állítanak, soha nem bántotta fizikailag a gyermekét.

Voltunk a gyámhatóságon, és azt ítélték meg, hogy bármikor láthatom a kisfiamat. Tettlegességig nem fajult az ominózus eset, egy ujjal nem nyúltam hozzá. A videó végén is látszik, hogy szeretjük egymást, megpuszilt, együtt imádkoztunk. Ha megvertem volna, biztos nem így viselkedett volna. Rosszat tennénk vele, ha nem láthatná az apját, akit nagyon szeret, ugyanis én a világon a legjobban szeretem őt, mindent megadok neki, és tudom, hogy engem is nagyon szeret

– mondta.

Szerinte sok szülő rossz irányba viszi el a konfliktusokat.

„Aki azt mondja, hogy nem engedné hozzám a gyereket, az nárcisztikus. Mert aki szereti a gyerekét, az mindig azt nézi, mi a jó neki. Nem azt, amit ő akar, hanem azt, amit a gyerek szeretne. Ezt tanácsolom mindenkinek” – vallotta a rapper.

„Tiszta vagyok, és ez a legjobb érzés”

Mandula Ádám a múltjáról és a függőségekről is nyíltan beszélt, nem próbálta szépíteni a történteket.

Soha nem drogoztam a kisfiam mellett. Volt egy múltam, amikor éltem ilyen szerekkel, ugyanis húszévesen befutottam, koncertről koncertre jártam, persze, hogy szívtam minden rajongómmal. De ez már régen volt. Abban a live-ban sem drogoztam, hanem megittam egy üveg pálinkát, és belőlem mindig nagyon rosszat hozott ki az alkohol, agresszívvá váltam, ezért is tettem le. Több mint egy éve tiszta vagyok, és számomra ennél nincs jobb érzés

– állította.