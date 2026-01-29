Jákli Mónika temetése: vajon ott lesz a hároméves kislánya? Ezt gondolja a pszichológus

Jákli Mónika halála sokkolta az országot, de még a szlovák rajongókat is. Ahogy arról a Bors elsők között beszámolt: az influenszer édesanya tragikus autóbalesetet szenvedett január 21-én hajnalban. Boráros Gábor már elmondta a felfoghatatlan hírt a kislányuknak, a mindössze hároméves Zorának... Jákli Mónika temetése csütörtökön lesz a szlovákiai Alistál községben, s sokakat foglalkoztat a szívszorító kérdés: jó-e, ha elmegy a kislány is?
A Bors a nehéz kérdés kapcsán felkereste dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki érvekkel alátámasztva foglalt állást a fájdalmas témában.
„Szerintem nem az a kérdés, hogy elmenjen-e a majdnem négyéves kislány a temetésre, hanem az, hogy milyen körülmények között történne ez. Hiszen egy gyermek egészen máshogy értelmezi a temetést, mint mi, felnőttek: nekünk sokszor szimbolikus lezárást jelent és segítheti az elfogadást, ám egy ilyen kicsinek ez egy érzelmileg nagyon erős helyzet” – fogalmazott a klinikai szakpszichológus, aki szerint jót tehet, ha Zora részt vesz a szertartáson.
„Azt tartom igazán fontosnak, hogy fel legyen készítve arra, amit ott látni fog, hogy ott hogyan kommunikálnak vele, s utána pedig hogyan beszélgetnek vele a történtekről. Ha van egy személy – nem feltétlenül az édesapa –, aki biztos pont a kislány számára, nem omlik össze, és végig figyelemmel tudja kísérni őt a szertartás alatt: válaszol a kérdésekre, arrébb megy vele, ha fél – akkor szerintem nem baj, ha részt vesz a temetésen a gyermek. Nem baj, ha látja, hogy az emberek sírnak, ha megérti, hogy ez azért van, mert szerették az édesanyját és hogy együtt vannak a bajban is. Ezt ő a saját »antennáival« megérzi, és valamilyen szinten fel is fogja” – érvelt dr. Makai Gábor, aki hozzátette: ha nincs olyan személy, aki biztosan a kislány mellett tudna állni, akkor viszont jobb, ha nem megy el a szertartásra édesanyja halála után.
Dr. Makai Gábor szerint a temetésen való részvétel alapvetően nem okoz traumát: sokkal rosszabb lenne, ha titkolóznának Jákli Mónika kislánya előtt.
Ami árthat, az a sugdolózás, a titkolózás. Nem szabad a saját fantáziájában magára hagyni, mert az sokszor még ijesztőbb képeket szülhet, mint a valóság!
– figyelmeztetett a szakember, aki hozzátette, kiemelten fontos a gyermekre optimalizálva beszélgessenek a történtekről, akár lerajzolhassa az emlékeit, érzéseit, vagy eljátssza azt. Hozzátette, fontos, hogy ki legyen mondva, hogy: „anya meghalt.”
„Ebben a korban a gyerekek még hihetik, hogy a halál visszafordítható: aki »elaludt«, az felébred, aki »elutazott«, az hazatér. A szomorúságot verbálisan is ki lehet fejezni, nem baj, ha sírnak előtte. De fontos, hogy az érzelmi biztonságát támogassák, válaszoljanak akár százszor is ugyanazokra a kérdésekre, és kapjon teret, hogy ő is szavakba önthesse az érzéseit” – tette még hozzá a szakember Jákli Mónika temetése kapcsán.
