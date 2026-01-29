"Mónit már réges-régen elengedtem" - Jákli Mónika temetéséről jelentkezett Boráros Gábor

Jákli Mónika temetéséről jelentkezett nemrég Boráros Gábor. A tragikus balesetben elhunyt influenszertől ma vesznek végső búcsút, utolsó útjára pedig a kislánya, Zorka édesapja is elkíséri. Boráros Gábor korábban a 24 óráig elérhető Instagram-történetében tisztázott néhány fontos kérdést a kapcsolatukról, amely már évekkel ezelőtt véget ért, nemrég pedig ismételten leszögezte: ő már rég elengedte Mónika kezét.
Mónit már réges-régen elengedtem, és most utolsó útjára is elkísérem. És ezzel az őt körülölelő tragédiát meg minden mást is elengedjük
- mondta el Boráros Gábor.
