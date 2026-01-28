Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Jákli Mónika temetésén néz először farkasszemet Boráros Gábor és a vőlegény

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 20:00
Jákli Mónikatemetésvőlegényhalálos baleset
A sztáranyuka halála óta Boráros Gábor lépten-nyomon exe új kedvesét hibáztatja, aki két nappal ezelőtt végre reagált is a vádakra. Úgy tűnik, a két férfi között egyre nagyobb a feszültség, ami feltehetően Jákli Mónika temetésén csúcsosodik majd ki, ahol személyesen is találkoznak.
Bors
A szerző cikkei

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata sosem volt zökkenőmentes, de az egykori sztárpárt mindig összekötötte kislányuk, Zora, akinek a boldogságáért bármit megtettek volna. De arra senki sem számított, hogy Jákli Mónika autóbalesetben életét veszti, ráadásul Boráros úgy érzi, ezért az édesanya új párja a felelős. A sportoló az elmúlt napokban egyre durvább nyilvános kijelentéseket tesz a Roderik nevű férfiről, amit a végén már ő maga sem tűrt tovább és megszólalt az ügyben. A két férfi között azóta is érezhető a feszültség, ráadásul Jákli Mónika temetésén holnap szembe is kerülnek egymással.

Jákli Mónika és Boráros Gábor kapcsolata már a Nyerő páros alatt sem volt felhőtlen.
Boráros Gábor Jákli Mónika vőlegényét hibáztatja a balesetért, a temetésen személyesen is találkoznak majd (Fotó: Sárosi Zoltán/RTL-sajtóklub)

Már egy hete annak, hogy Jákli Mónika egy brutális autóbalesetben elhunyt Nagymegyer közelében, de a kedélyek azóta sem csitulnak. Míg az influenszer párja eddig mondhatni csendben gyászolt, addig exének meggyőződése, hogy Roderik volt az, aki a halálba kergette gyermeke anyját. Gábor ennek többször hangot is adott a közösségi médiában, nem épp kulturált stílusban.

Hogy tudott ilyennel maradni Moncsi? Aki veri, zsarolja, kidobja, terrorizálja?! Végül az utolsó útját is ennek köszönheti. Mindezek után a régmúlt üzeneteimbe kapaszkodva akarja menteni magát?! Utolsó büdös korcs!!!

 – írta Boráros Gábor Instagram-oldalán Jákli Mónika vőlegényére utalva.

Jákli Mónika távoltartási végzést kért?

Sokan azonban ennek ellenkezőjében hisznek, és amellett, hogy gyermeke apja undorító üzenetekkel bombázta Mónit, azt is tudni vélik, hogy meg is fenyegette, ami miatt a sztáranyuka a hatóságokhoz fordult, hogy távoltartást kérjen, amit a hírek szerint meg is kapott. Boráros azonban tagadja a dokumentum létezését.

„Az eltiltást, a távolságtartási végzést illető hazugságról csak annyit szeretnék mondani, ha volt is ilyen távoltartási végzés, akkor hogy lehet, hogy még most sem tudok róla... Máig sem jutott el hozzám erről semmilyen értesítés” – jelentette ki a sztárapuka.

Jákli Mónika
Jákli Mónika és Roderik boldogok voltak a férfi elmondása szerint, és tagadja az őt ért vádakat (Fotó: Instagram)

Jákli Mónika párja reagált a vádakra

Bár egy ideig a felvidéki üzletember csendben tűrte a vádaskodást, két nappal ezelőtt végre ő is megszólalt az ügyben.

Együttélésünk során közöttünk soha nem fordultak elő verbális támadások, amelyek fizikai bántalmazásba, üldözésbe vagy zaklatásba torkolltak volna. Ez az említett végzetes éjszakán sem történt meg

 – szögezte le a férfi a Paraméternek, így továbbra is kétséges, hogy volt-e felelőssége bármelyiküknek is Jákli Mónika balesetében.

Jákli Mónika és vőlegénye, Roderik
Jákli Mónika halála óta először fog személyesen találkozni a párja és az exe, ami akár el is fajulhat (Fotó: Facebook)

Boráros Gábor és Roderik személyesen is találkoznak

Mindezek után cseppet sem meglepő, hogy a két férfi között nem felhőtlen a viszony, ennek ellenére holnap kénytelenek lesznek farkasszemet nézni egymással. Boráros Gábor és a vőlegény holnap az alistáli temetőben kerülnek majd szemtől szembe, amikor az utolsó útjára kísérik Mónikát. Remélhetőleg félre tudják majd tenni az ellentéteket erre a rövid időre szerettük kedvéért, de nagyon valószínű, hogy sem kezet fogni, sem egymás vállán sírni nem fognak, sőt az is előfordulhat, hogy a gyászolók két táborra szakadnak majd miattuk.

