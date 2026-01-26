Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
"Anya lát téged, kislányom" - így van most Jákli Mónika gyermeke

boráros gábor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 09:46
jákli mónikakislány
Boráros Gábor egyedül maradt közös kislányukkal, Zorával, akiről most felvételeket osztott meg. Lassan egy hete nincs közöttünk Jákli Mónika.

Jákli Mónika szerdán szenvedett tragikus balesetet, mely során életét vesztette. A fitneszmodell halála rengeteg megválaszolatlan kérdést hagyott maga mögött, egykori párja, Boráros Gábor egyedül maradt közös kislányukkal.

Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya, Zora nem tudja, hogy édesanyja nem él
Jákli Mónika és Boráros Gábor kislánya, Zora nem tudja, hogy édesanyja nem él - Fotó: Csaba Agota / RTL-sajtóklub

Jákli Mónika kislánya, Zora nem tudja, hogy édesanyja meghalt

A fitneszmodell-influenszer balesete óriási veszteség a családnak, arról nem is beszélve, hogy az azóta felmerülő kérdések egyre nagyobb aggodalomra adnak okot. A körülmények teljes tisztázása természetesen időbe telik, mint ahogyan az is, hogy Zora édesapja, Boráros Gábor erőt vegyen magán és el tudja mondani kislányának a feldolgozhatatlant. Bár Jákli Mónika és Boráros Gábor szakítása után a fitneszmodellnél lakott a kislány, továbbra is közösen nevelték őt, még úgy is, hogy azóta Mónikának új párja lett. Az autóbaleset után Zora természetesen Gáborhoz került és vele is marad, ez ügyben nem is merült fel más, Gábor azóta többször is bejelentkezett Instagram oldalán, hogy tájékoztatni tudja a nyilvánosságot a fejleményekről.

Zora figyelmét az édesapa igyekszik elterelni, erről tanúskodik, hogy a hétvégén játszóházba vitte a kislányt, aki önfeledten csúszdázott. A nagy rohangálásban ki is fáradt, békésen el is aludt. Édesapja azt írta a képhez: "Anya lát téged, kislányom". A videókat Boráros Gábor Insta-sztorijában tudod megnézni.

