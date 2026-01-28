Folytatódik Horváth Tamásék kálváriája: "Küldjétek a jó energiákat"

Horváth Tamás és felesége a 9. házassági évfordulójukat egy álomnyaralással akarták megünnepelni. Csakhogy hamar rémálommá vált az utazás, nagy baj történt, Andi ugyanis súlyos balesetet szenvedett és amint hazaérnek Magyarországra, rögtön műteni kell. Ám a hazautazásik egyelőre el sem jutottak...

Horváth Tamás párja balesetet szenvedett, és azóta csak bonyolódik a helyzet

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Horváth Tamás és párja nem szállhatott repülőre

Sajnos Andi megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult, két helyen eltört a lábszárcsontja. Azonnal kórházba mentek, ahol kapott egy ideiglenes fekvőgipszet. Az énekes tegnap arról számolt be, nem tudtak hazautazni, miután Andi gipsze miatt nem engedték fel őket a repülőre, és nem fogadták el az orvos szakvéleményét sem, mert a légitársaságnak a saját, dubaji orvosuk szakvéleményére van szükségük.

Horváth Tamás legfrissebb videójában tudatta, hogy még mindig a Maldív-szigeteken vannak, de az orvos megvizsgálta ma párját, és úgy látta, utazásra képes állapotban van, amiről megkapták a szükséges dokumentumokat. A papírokat már elküldték az Emirates-nek, de a válaszra még várnak.

Egy igazi hős, elképesztően jól bírta az egészet

- ismerte el felesége kitartását Horváth Tamás. Azt is elmondta, Andi kapott vérhígítót és fájdalomcsillapítót, ami egy kicsit kiütötte, de így végre pihenni is tud. Mindenkit arra kért, szorítsanak nekik, abban bíznak ugyanis, hogy a légitársaság még ma válaszol nekik, és talán este már úton lehetnek Magyarországra.

Küldjétek a jó energiákat

- kérte követőit az énekes, aki hálás a sok támogató üzenetért.