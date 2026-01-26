Hajdú Péter kiáll a békéért: „A világunk beteg...”

Hajdú Péter már hozzászokott ahhoz, hogy az internet népétől kap hideget, meleget, mindegy, hogy éppen mit csinál. Ezért már meg sem lepődött azon, hogy a politikai állásfoglalásával ismét kavicsot dobott abba a bizonyos tóba. A Frizbi műsorvezetője szombaton megjelent a Mandiner stúdiójában és kiállt a békepolitikát folytató Fidesz és Orbán Viktor mellett, illetve egyúttal köszöntötte a kaposvári Háborúellenes Gyűlés résztvevőit is. Ezzel pedig magára rántotta a gyűlölködő, háborúpárti baloldal bérkommentelőinek kis létszámú, de annál agresszívebb „seregét”.

Hajdú Péter kiáll a Fidesz, a béke és Orbán Viktor politikája mellett (Fotó: Mandiner)

Hajdú Péter: „Hihetetlen indulatok vannak az emberekben”

Hajdú Péter erről, a cunaminak éppen nem nevezhető, gyűlölethullámról is beszélt hétfő reggel a TV2 Mokka stúdiójában.

Nyíltan eddig nem nagyon politizáltam, de ennek is eljött az ideje, mert nem babra megy a játék.

„Ma ott tartunk, hogy ha csak kiemelem azt, hogy milyen pozitív intézkedései vannak a kormánynak, mondjuk az anyák SZJA-mentessége kapcsán, vagy a kiszámíthatóságról beszélek, jön a: Dögölj meg! Hirtelen tehetségtelen leszek. Hihetetlen indulatok vannak az emberekben sajnos, és ha elmondjuk az országgal vagy a kormánnyal kapcsolatos pozitív dolgokat, azonnal támadnak” – kezdte a TV2 stúdiójában Hajdú Péter.

Hajdú Péter a Mokkában beszélt politikai kiállása okairól (Fotó: Bors / Mandiner)

„Arányaiban sokkal több a pozitív reakció”

A műsorvezető ugyanakkor kiemelte, hiába a szervezett netes támadássorozat, a józan többség ereje még így is szemlátomást sokkal nagyobb. „A legutóbbi közéleti jellegű posztom hétszázötvenezer megtekintést ért el. Nagyjából tizenegyezer like, kétezer röhögés és nagyjából háromszáz olyan komment érkezett rá, amiben mondjuk azt közölték, hogy lefejelnek. Arányaiban tehát sokkal több a pozitív reakció, de így is nagyon komoly indulatokat szült. Szóval bátorság kell ahhoz, hogy az ember kiálljon mondjuk a kiszámíthatóság mellett, mert ha megtesszük, olyat kapunk, hogy a fal adja a másikat. Persze, személyesen ez nem jellemző, csak az online térben. Közben pedig egyre nő a követőim száma. De nézzétek meg, Magyar Péter felszólította a követőit, hogy ne nézzék a TV2-t. A csatorna azóta is töretlenül piacvezető…” - fogalmazott Hajdú Péter, majd hozzátette már jó ideje nem érintik meg a gyűlölködő kommentek.

Egyébként a negatív kommentek már régen nem bántanak.

„Ha primitív, akkor kiröhögöm, de az is előfordul, hogy reagálok rá viccesen. Sőt, ha ritkán valaki észérveket sorakoztat fel, akkor én is észérvekkel reagálok” – mondta Péter, majd egy érzékletes példával magyarázta, miért a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás.